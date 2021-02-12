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Эксперт раскрыл причину нового поражения России от Украины в ситуации с Донбассом

12 февраля 2021, 03:16
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Очередной план Москвы в попытке заклеймить Киев в ситуации с войной на Донбассе обернулся провалом, считает Андрей Пионтковский.

Россия, Украина
Россия по-прежнему пытается отдать Украине Донбасс на своих условиях - эксперт / УНИАН

Инициатива России о проведении заседания Совета безопасности ООН к годовщине Минских соглашений превратилась в новое поражение Москвы на дипломатическом фронте уже второй год подряд. Пытаясь возложить на Киев ответственность за боевые действия на Донбассе и прикрываясь Минскими соглашениями, Кремль по-прежнему пытается интегрировать ОРДЛО в Украину по своему сценарию, однако такие планы проваливаются, сказал в эфире телеканала Украина 24 российский политолог Андрей Пионтковский.

По его словам, заседание Совбеза ООН по ситуации с Минскими соглашениями было инициировано Россией и в прошлом году. Тогда ситуация была такой же – Москва пыталась обвинить во всем Киев, но россиянам это не удалось.

"Ее (Украину, - ред.) поддержали Франция, Германия и другие члены Совета безопасности в той позиции, что базовые позиции Минских соглашений, вывод формирований и тяжелого вооружения, не выполняются Россией, и, кроме того, самое первое требование – прекращение огня. Они ничему не учатся, ровно год назад попытка возложить ответственность на Украину обернулась полным провалом для российской дипломатии. Думаю, то же самое будет и сейчас", - отметил эксперт.Читайте такжеПутин оценил перспективу присоединения оккупированного Донбасса к РФ

Также он добавил, что Москва использует Минские соглашения для того, чтобы реализовать свою главную цель – возвращение отдельных районов Донбасса в состав Украину по своему сценарию. Однако такие планы проваливаются.

"Цель Москвы – прикрываясь этими соглашениями, легитимизировать в украинском правовом и политическом поле свой военно-террористический плацдарм на территории Украины – ОРДЛО – и втолкнуть эту раковую опухоль в политическое тело Украины. Этот план провалился", - сказал Пионтковский, подчеркнув, что Киеву выгодны Минские соглашения и замороженный конфликт на Донбассе, так как украинское государство может напоминать о нарушении соглашений со стороны РФ.

Переговоры по Донбассу

  • В четверг, 11 февраля, по инициативе России накануне 6-летия Минских соглашений состоялось заседание Совета безопасности ООН. В рамках дискуссии представитель РФ пытался обвинить Киев в нарушении договоренностей на Донбассе, однако страны Запада напомнили, что именно Россия не выполняет своих обязательств по урегулированию российско-украинского конфликта.
  • Глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Россия блокирует все договоренности по Донбассу и фактически демонстрирует отсутствие намерений прекращать вооруженный конфликт на востоке Украины.
  • Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что российские боевики пошли на провокационные обстрелы на Донбассе, в результате которых гибнут украинские военные. В таких условиях вести переговоры невозможно.

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