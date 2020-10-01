Эрдоган дерзко ответил на требование Трампа, Путина и Макрона по Карабаху

Турецкий президент считает представителей Минской группы ОБСЕ "двуличными".
Главы государств-гарантов мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном – США, Россия и Франция – сделали "недопустимое" заявление, призвав Ереван и Баку к возобновлению мирных переговоров. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, сначала Минская группа ОБСЕ должна потребовать вывода войск Армении из Нагорного Карабаха – и только потом можно начинать работать над прекращением огня.
Читайте такжеУ Эрдогана допустили участие Турции в войне в Нагорном Карабахе"Недопустимо, чтобы Минская группа сейчас требовала прекращения огня в Нагорном Карабахе. Они должны потребовать, чтобы сначала Армения положила конец своей оккупации Нагорного Карабаха", – заявил Эрдоган.
При этом Эрдоган считает мнение Трампа, Путина и Макрона в этом вопросе несущественным.
"Для нас неважны призывы двуличных стран, игнорирующих оккупацию Карабаха", – заявил он.
Эрдоган напомнил, что за 30 лет проблема Нагорного Карабаха так и не была решена, и выход только один: вернуть оккупированные территории Азербайджану.
Конфликт в Нагорном Карабахе – последние новости
- Вооруженное противостояние Азербайджана и Армении в районе Нагорного Карабаха обострилось утром 27 сентября. Ереван обвинил азербайджанскую сторону в обстрелах мирных поселков в непризнанной НКР. В Баку заявили о провокации Азербайджана и объявили контрнаступательную операцию.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что мирные переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе фактически сорваны, поэтому Баку намерен восстановить свою территориальную целостность.
- В Армении заявили, что в связи со сложившимися событиями Ереван готов рассмотреть возможность признания независимости Нагорного Карабаха.
- В Ереване также заверили, что Армении приходится воевать не только против Азербайджана, но и против Турции.