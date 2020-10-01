Эрдоган дерзко ответил на требование Трампа, Путина и Макрона по Карабаху

Нагорный Карабах - Турция резко ответила на требование США, РФ и Франции / Jacobin

Главы государств-гарантов мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном – США, Россия и Франция – сделали "недопустимое" заявление, призвав Ереван и Баку к возобновлению мирных переговоров. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, сначала Минская группа ОБСЕ должна потребовать вывода войск Армении из Нагорного Карабаха – и только потом можно начинать работать над прекращением огня.

Читайте такжеУ Эрдогана допустили участие Турции в войне в Нагорном Карабахе"Недопустимо, чтобы Минская группа сейчас требовала прекращения огня в Нагорном Карабахе. Они должны потребовать, чтобы сначала Армения положила конец своей оккупации Нагорного Карабаха", – заявил Эрдоган.

При этом Эрдоган считает мнение Трампа, Путина и Макрона в этом вопросе несущественным.

"Для нас неважны призывы двуличных стран, игнорирующих оккупацию Карабаха", – заявил он.

Эрдоган напомнил, что за 30 лет проблема Нагорного Карабаха так и не была решена, и выход только один: вернуть оккупированные территории Азербайджану.

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