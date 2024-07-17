Войска Китая в Европе: где Пекин может разместить свою военную базу – мнение

Военный аналитик, сотрудник Службы безопасности Украины в период с 2004 по 2015 год Иван Ступак не исключает, что Китай в будущем мог бы разместить в Беларуси свою военную базу.
"Но дело в том, что у Беларуси нет выхода к морю. Если бы он был, тогда сценарий стал бы очень интересным для Пекина", - подчеркнул он в интервью Главреду.
Эксперт говорит о том, что на такой шаг Пекина Россия может отреагировать с неудовольствием.
"Интересна и позиция самого Лукашенко. Впрочем, если Лукашенко пообещают сохранение личной власти и правления его клана вместе с сыном, то он может дать свое согласие", - отметил он.
Собеседник отметил, что при таком варианте развития события китайские солдаты окажутся за 8 тысяч километров от своей территории и близко к Европе.
"Настоящая экзотика. Польша, мягко говоря, очень удивится, а страны Балтии будут повергнуты в шок", - добавил Ступак.
Кто такой Иван Ступак
Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
Ранее сообщалось о том, что Пекин может пойти на эскалацию: Китай способен открыть несколько фронтов. Пекин может начать поставки современного оружия в РФ, не исключает Наталия Глоба.
Как сообщалось ранее, во время переговоров с Джо Байденом Си Цзиньпин заявил, что Китай "неизбежно" поглотит Тайвань, и США не должны этому препятствовать. Пекин пока не готовится к вторжению на Тайвань, но готов применить силовой сценарий.
Соединенные Штаты Америки не допустят победы России в войне против Украины, поскольку это может побудить Китай к войне против Тайваня. Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.
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