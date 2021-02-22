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ЕС и США договорились о жестких мерах по противостоянию России

22 февраля 2021, 22:34
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Европейский Союз и США объединят усилия для противостояния Китаю и России.

Жозеп Боррель
Боррель поделился "раскладами" на противостояние с Китаем и Россией/ REUTERS

Министры иностранных дел ЕС договорились с госсекретарем США о координации усилий для противодействия России и Китаю. Как сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, это был "насыщенный разговор".

"Это была очень насыщенная беседа. Мы подтвердили свои намерения вместе отвечать на внешние вызовы, включая противодействие России и Китаю", - сказал Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.

Кроме того, ЕС и США договорились об обеспечении их мирового лидерства в борьбе с пандемией коронавируса, экономическом восстановлении и продвижении демократии в мире, которая "сегодня находится под ударом".

"Демократия сегодня находится под ударом, поэтому США и Евросоюз должны доказать всему миру, что это лучшая система. Мы должны гарантировать, что США и ЕС обеспечат себе мировое лидерство в борьбе с пандемией, экономическом восстановлении, распространении в мире демократии и прав человека", - подчеркнул дипломат.

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Отметим, Европейский союз готов ввести новые санкции против России. 22 февраля главы МИД стран ЕС во время заседания согласовали дальнейшие действия в отношении РФ.

Санкции против России - о чем ранее сообщал Главред:

новости США Жозеп Боррель Россия
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