ЕС наносит удар по Лукашенко: анонсировано новое решение Брюсселя

Под санкции Евросоюза попадут 14 чиновников режима Лукашенко.
Евросоюз намерен ввести персональные санкции против 14 чиновников правящего режима в Беларуси и лично главы государства Александра Лукашенко. Принятие решения ожидается 6 ноября.
Об этом рассказал журналист издания Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк в своем аккаунте в микроблоге Twitter.
Согласно источникам корреспондента, послы Евросоюза 6 ноября примут решение о введении персональных санкций против непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновника.
Ограничения предполагают заморозку активов данных лиц на территории стран Европейского Союза и запрет въезда в европейские государства.Читайте также"Нам отступать некуда": Лукашенко анонсировал протестующим тотальный террор
Санкции против режима Лукашенко
- Страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония – 31 августа ввели санкции против 30 чиновников режима Лукашенко. Попавшим под балтийские ограничения белорусским государственным деятелям запрещен въезд на территорию вышеуказанных государств.
- Евросоюз 2 октября принял решение о санкционном ударе по официальному Минску, под который попали 44 белорусских чиновника. Однако в Брюсселе решили не вводить санкции против Александра Лукашенко.
- 12 октября в Совете ЕС опубликовали заявление о том, что Европа готова ввести новые санкции лично против Лукашенко и дополнительные ограничения против его режима. Причиной тому в Брюсселе назвали нежелание Минска идти на диалог с оппозицией и гражданским обществом Беларуси.
- Эксперт-международник Юлия Осмоловская считает, что европейские санкции не смогут сокрушить режим Александра Лукашенко, а Брюссель должен был задействовать более серьезные механизмы с целью давления на белорусские власти.
Автор: Андрей Ганжа