УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

ЕС наносит удар по Лукашенко: анонсировано новое решение Брюсселя

30 октября 2020, 22:58

Под санкции Евросоюза попадут 14 чиновников режима Лукашенко.

Лукашенко
Евросоюз введет санкции против лично Александра Лукашенко - журналист / Reuters

Евросоюз намерен ввести персональные санкции против 14 чиновников правящего режима в Беларуси и лично главы государства Александра Лукашенко. Принятие решения ожидается 6 ноября.

Об этом рассказал журналист издания Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк в своем аккаунте в микроблоге Twitter.

Согласно источникам корреспондента, послы Евросоюза 6 ноября примут решение о введении персональных санкций против непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновника.

Ограничения предполагают заморозку активов данных лиц на территории стран Европейского Союза и запрет въезда в европейские государства.Читайте также"Нам отступать некуда": Лукашенко анонсировал протестующим тотальный террор

Санкции против режима Лукашенко

Александр Лукашенко новости Беларуси Санкции против Беларуси санкции Евросоюза
Сейчас вы просматриваете новость «ЕС наносит удар по Лукашенко: анонсировано новое решение Брюсселя». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

23:06
Врач назвала последствия отказа от жесткого карантина
22:59
Новый антирекорд: коронавирусом заболели более 8 тысяч человек за сутки Видео
22:58
ЕС наносит удар по Лукашенко: анонсировано новое решение Брюсселя Видео
22:29
В СНБО сделали резкий выпад в адрес Путина
22:19
Apple запустила единую подписку: известны цены
Реклама
22:14
Бюджетный и классический рахат лукум – рецепты на Хэллоуин Видео
22:00
Врач объяснила, как заставить соблюдать карантин в Украине
21:53
Скандал с декларациями: в Слуге народа придумали три варианта выхода из кризиса Видео
21:53
В МВФ отреагировали на резонансное решение КСУ по декларациям Видео
21:36
Кива обвинил Украину в поставках оружия в Азербайджан
21:30
В НАБУ сделали скандальное заявление о решении КСУ по декларациям
21:24
Гороскоп на 31 октября для всех: опасности и нежданная приятность Видео
21:07
Секс: названы три лучших афродизиака Видео
21:05
В ЕС оценили вероятность закупки вакцины от COVID-19 в России и Китае
20:58
Северный поток-2 обречен на поражение - Gazeta Polska Codziennie
20:56
Обострение на Донбассе: о чем договорились на срочном заседании ТКГ
20:31
В Европарламенте прошлись по решению Зеленского об увольнении судей
20:17
Второе октябрьское полнолуние 2020: точное время и главные лузеры дня
20:15
При Зеленском Украина стала протекторатом Бечуаналендом мнение
20:13
Подборка к Хэллоуину: ТОП-5 самых "страшных" утечек данных по версии ESET
Реклама
20:07
В ВОЗ назвали главные последствия COVID-19 Видео
20:01
В Турции второе землетрясение за сутки: среди погибших школьники Видео
19:56
Литва направила Беларуси решительную ноту протеста Видео
19:45
"Проснись, Самурай": как скоро настоящие глаза будут не нужны?
19:23
В Варшаве откроют огромный госпиталь на стадионе
19:21
У Зеленского сделали громкое заявление о космической ракете
19:11
Подсудное дело на 150 миллионов: названы причины не доверять украинской вакцине от COVID-19 Видео
19:09
Белок: врачи рассказали о дневной норме для здоровья Видео
18:59
В МИД Украины сделали заявление о решении вопроса по безвизу с ЕС Видео
18:45
Нацполиция задержала виновника кровавой аварии в центре Киева
18:40
В МВД озвучили подробности смертельного ДТП на Майдане Видео
18:37
Ермак объяснил послам G7, кто виноват в скандале с КСУ Видео
18:15
Фракции Верховной Рады выступают против увольнения судей КСУ – журналист Видео
18:12
Google запустила собственный VPN-сервис
18:11
Землетрясение в Турции и Греции: количество пострадавших возросло, возникло цунами Видео
18:02
Рак легких: британский врач назвал признак, который "прячется" в глазах Видео
17:40
В носках и босоножках: Тина Кароль шокировала внешним видом ​
17:29
Железо: как понять, что у вас в организме дефицит Видео
17:28
В КСУ назвали причину закрытия уголовных дел о недостоверных декларациях Видео
17:15
В центре Киева джип влетел в толпу людей Видео
Реклама
17:11
Геймеры составили список лучших игр десятилетия: неожиданный победитель
17:10
Украина обновила список стран "красной" зоны Видео
17:05
"Началась истерика, всё!": юрист пояснил, что меняется в законе о наследстве Видео
16:40
Лучшие бесплатные VPN для ПК, браузеров и мобильных устройств
16:17
Усик - Чисора: когда и где смотреть главный бой года Видео
16:15
Астролог предупредил Украину об эпидемической катастрофе
16:06
Судья КСУ заявил о давлении из Офиса Зеленского и подал в отставку Видео
15:50
Прогноз погоды на выходные: в Украину идет резкое похолодание Видео
15:43
Гороскоп на ноябрь 2020: одному знаку Зодиака сулят несказанный фарт
15:18
В Турции произошло землетрясение 7 баллов: опубликованы фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять