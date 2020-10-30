ЕС наносит удар по Лукашенко: анонсировано новое решение Брюсселя

Евросоюз введет санкции против лично Александра Лукашенко - журналист / Reuters

Евросоюз намерен ввести персональные санкции против 14 чиновников правящего режима в Беларуси и лично главы государства Александра Лукашенко. Принятие решения ожидается 6 ноября.

Об этом рассказал журналист издания Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк в своем аккаунте в микроблоге Twitter.

Согласно источникам корреспондента, послы Евросоюза 6 ноября примут решение о введении персональных санкций против непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновника.

Ограничения предполагают заморозку активов данных лиц на территории стран Европейского Союза и запрет въезда в европейские государства.Читайте также"Нам отступать некуда": Лукашенко анонсировал протестующим тотальный террор

Санкции против режима Лукашенко