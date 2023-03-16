"Если бы хотели, то точно бы убили": Маломуж оценил версию о том, что Кадырова отравили

Если бы Кадырова хотели убить, то подали бы это как борьбу между конкурентами, или, например, как спецоперацию Украины или чеченской оппозиции.

Варианта прямого устранения Кадырова нет, считает Николай Маломуж / Фото grozny-inform.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров в последнее время крайне редко появляется на публичных мероприятиях в РФ. Из-за резкого набора веса стали ходить слухи о том, что Кадыров болен или его отравили. Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж озвучил свое мнение относительно того, что происходит с чеченским диктатором.

"Маловероятно, что его реально травили и недоотравили. Если спецслужбы, особенно на территории России, что-то подобное готовят, то его бы точно отравили или убили", - сказал Маломуж в интервью Главреду.

По его словам, если бы Кадырова хотели убить, то подали бы это как борьбу между конкурентами, или, например, как спецоперацию Украины или чеченской оппозиции, пробравшейся на территорию России.

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"Это довольно легко делается, и если его бы хотели нейтрализовать, то спецслужбы РФ работали бы очень активно под чужим флагом. Варианта прямого устранения Кадырова в данной ситуации нет. Отравить Кадырова, чтобы он заболел – такой вариант возможен, но для спецслужб это не очень результативно", – отметил Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Что известно о болезни Кадырова

3 марта Рамзан Кадыров появился на публике после слухов о его болезни. При этом у него на руке был замечен медицинский прибор. Глава Чечни принимал участие во встрече с главарем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным.

Глава Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев заявил, что Рамзан Кадыров стал зависим от каких-то лекарственных препаратов. Их он употребляет уже 15 лет.

Бывший вице-президент "ЮКОСа" Леонид Невзлин заявлял, что главу Чечни Рамзана Кадырова могли отравить. У него начались серьезные проблемы с почками, что может быть симптомом отравления. На лечение Кадыров даже поехал в Объединенные Арабские Эмираты, а когда приезжает в Чечню, то с ним туда едет врач из ОАЭ.

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