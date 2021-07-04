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Эсминец Defender у берегов Крыма: у Путина обвинили США в провокации

4 июля 2021, 19:07

Подобные операции планируются у "старших товарищей", заявил Дмитрий Песков.

HMS Defender
Эсминец Defender / Фото Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в США "спланировали провокацию" с британским эсминцем Defender в Черном море у Крымского полуострова.

"Я думаю, что суть подобных операций планируется все-таки у старших товарищей – все-таки за океаном", – сказал Песков в эфире телеканала Россия-1.

Он утверждает, что "в данном случае эсминец был просто инструментом провокации". "И президент (РФ Владимир Путин) объяснил, что так прощупываются какие-то узкие места, слабые места в системе отслеживания целостности границы, в системе реагирования и т. д. и т. п. Это сознательная, хорошо спланированная провокация", – сказал Песков.

Он также добавил, что Россия "будет жестко отвечать" на подобные инциденты.

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Напомним, 23 июня росСМИ сообщили, что возле берегов оккупированного РФ Крыма в Черном море сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности якобы сделали "предупредительные" выстрелы в сторону британского эсминца Defender.

ФСБшники открывали огонь возле мыса Фиолент, поскольку эсминец "пересек границу РФ". Также с целью "предупреждения" по курсу Defender метнул бомбы военный самолет Су-24М.

Российская сторона утверждает, что после таких мер эсминец покинул границы "территориального моря" РФ.

Позже в МИД Украины и Минобороны Британии отреагировали на заявление России про обстрел британского эсминца Defender. Россияне, по-видимому, стреляли "невидимыми бомбами", так как британская сторона никаких атак не зафиксировала.

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