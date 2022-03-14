"Есть прогресс": Эрдоган согласовал с Шольцом мирные инициативы по Украине

Эрдоган и Шольц обсудили развитие событий в войне России против Украины, а также двусторонние отношения между Турцией и Германией.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Twitter поделился подробностями беседы с немецким канцлером Олафом Шольцом.
Эрдоган и Шольц обсудили развитие событий в войне России против Украины, а также двусторонние отношения между Турцией и Германией. Стороны заявили общие взгляды и опасения.
"Принимая необходимые меры по европейской безопасности, мы согласились, что дипломатические усилия по разрешению конфликта должны быть ускорены. Со своей стороны, мы помогли добиться значительного прогресса в сближении сторон и налаживании диалога. Даже встреча министров иностранных дел России и Украины в Анталии после наших усилий. является важным успехом на дипломатическом уровне", – заявил турецкий президент.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин уже осознал, что ему не под силу выиграть войну в Украине. Поэтому не исключено, что он попробует заморозить конфликт, попытавшись "прорубить" сухопутный коридор в оккупированный Крым.
Читайте также:
- "Лавров пришел говорить, а не решать": Кулеба о переговорах в Турции
- В Турции рассказали о согласии Путина на прямые переговоры с Зеленским