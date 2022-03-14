"Есть прогресс": Эрдоган согласовал с Шольцом мирные инициативы по Украине

Эрдоган пообщался с Шольцем / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Twitter поделился подробностями беседы с немецким канцлером Олафом Шольцом.

Эрдоган и Шольц обсудили развитие событий в войне России против Украины, а также двусторонние отношения между Турцией и Германией. Стороны заявили общие взгляды и опасения.

"Принимая необходимые меры по европейской безопасности, мы согласились, что дипломатические усилия по разрешению конфликта должны быть ускорены. Со своей стороны, мы помогли добиться значительного прогресса в сближении сторон и налаживании диалога. Даже встреча министров иностранных дел России и Украины в Анталии после наших усилий. является важным успехом на дипломатическом уровне", – заявил турецкий президент.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин уже осознал, что ему не под силу выиграть войну в Украине. Поэтому не исключено, что он попробует заморозить конфликт, попытавшись "прорубить" сухопутный коридор в оккупированный Крым.

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