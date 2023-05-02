"Это обыкновенный старый дед": в Сети иронизируют над Путиным, который попал в словесный конфуз

На встрече с айтишниками российский диктатор явно потерял ход мысли и нагромоздил предложение, используя лишь слова "понятно" и "непонятно".

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Путин оконфузился на публике / скриншот

Российский диктатор Владимир Путин попал в курьезную ситуацию на встрече с представителями организаций в области беспилотных авиационных систем. Было очевидно, что ему сложно сформулировать мысль, поэтому он нагромоздил предложение, используя лишь слова "понятно", "непонятно" и "понимание". Видео с конфузом Путина было обнародовано в Сети.

Один из участников встречи попытался объяснить Путину, почему российские технологии отстают от американских и почему РФ в этом плане зависит от США.

"Вся система, которая сегодня сформирована, она работает на американском стеке сетевых протоколов. Поэтому мы информационно зависимы постоянно", – сказал президенту страны-агрессора айтишник.

видео дня

При этом Путин нервно крутил в руках ручку и явно не очень понимал, о чем идет речь. Потом диктатор выдал сумбурную речь.

"Коллеги сейчас говорили о тех трудностях, которые мешают идти вперед. Они понятны… но непонятно… да, кстати, и понятно… хотел сказать непонятно, как их преодолевать, но и это понятно. Нужно только общее понимание того, что преодоление этого крайне важно для развития этой отрасли", – заявил Путин.

В Сети не упустили возможности поиронизировать. Пользователи пишут:

"Скажите, вот этот заговаривающийся маразматик и есть великий геополитик и единственная надежда России?"

"Гигант мысли, отец русской демократии"

"Вова Путин и в молодости не блистал умом, Ютуб есть, можно освежить память"

"Все, он поплыл, конечно"

"Это обыкновенный старый дед. Причем явно прогрессирует слабоумие"

Путин болен - что известно

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российский диктатор Владимир Путин болен раком и вскоре может умереть.

"Он болеет уже очень давно, я уверен, что у него рак. Я думаю, что он умрет очень быстро и, надеюсь, что очень скоро", - сказал Буданов январе 2023 года.

Вместе с тем начальник ГУР добавил, что Путин имеет несколько двойников.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики у него обнаружили рак крови. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.

Кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении. Психотерапевт считает, что от главы Кремля избавится его же окружение.

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