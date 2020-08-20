У Навального назвали отравителя

Навального отравили из-за Путина - официальное заявление / Reuters

В том, что Алексей Навальный в коме из-за отравления, виновен российский президент Владимир Путин, заявила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

По ее словам, вся ответственность за отравление Навального лежит на главе России.

"Просто нет слов. Познер рассуждает: "Мы должны найти того, кто отравил Навального, иначе все подумают, что это Путин, а это большой ущерб для России". Это и есть Путин. Лично он отдал приказ или нет, вина целиком лежит на нем", – написала Ярмыш в Twitter.

Ранее спикер Навального "разнесла" версию росСМИ насчет отравления. Навальный не отравился из-за того, что сам что-то съел или выпил, утвержает его пресс-секретарь.

Отравление Навального: что известно

Утром 20 августа известный российский оппозиционер Алексей Навальный был экстренно госпитализирован.

Сейчас политик находится в реанимации, в коме 2-ой степени. У него полная потеря сознание и отсутсвие реакции на болевые раздражители, но зрачки реагируют на свет. Несмотря на тяжелое состояние оппозиционера, медики настроены оптимистично, хотя и говорят, что "реально борются за его жизнь".

Детальнее читайте в нашем материале Навальный отравлен и в коме – что произошло c главным противником Путина: хронология.