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"Это устроит Китай, Индию, Турцию и Францию": генерал рассказал, в каком случае свергнут Путина

18 ноября 2022, 14:38

России придется договариваться – договариваться о том, что она выводит войска из Украины, но ей пообещают сохранить режим, считает Николай Маломуж.

Владимир Путин, Николай Маломуж
Владимир Путин, Николай Маломуж / сайт Кремля, Главред

В России может сохраняться путинский режим, но при условии освобождения захваченных территорий и соблюдения гарантий безопасности.

Глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 годов), генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду рассказал, что такой сценарий особенно устроит третьи страны – Китай, Индию, Турцию и Францию.

"Когда наш успех на фронтах будет очевидным, а проигрыш России системным, в России могут начаться центробежные процессы, о которых говорил Подоляк. То есть запустится сценарий разбалансировки, и, возможно, в РФ придут новые элиты или новые лица. Пойдут ли они на радикальный сценарий устранения Путина? Убежден на 99%, что не пойдут, потому что Россия в чрезвычайно проигрышном положении, у нее нет возможности сгенерировать силы и пойти новым наступательным форматом. Если Россия применит ядерное оружие, то против нее, тем более, поднимется весь мир и проведет операцию на упреждение", - отметил Маломуж.

Тогда, считает генерал, России придется договариваться – договариваться о том, что она выводит войска из Украины, но ей пообещают сохранить режим, чтобы не было разбалансировки власти и государства.

"Главное, чем россияне могут взять Запад – угроза неконтролируемого распространения ядерного оружия, которая может реализоваться, если Россия начнет сыпаться, и на ее месте появятся неконтролируемые новые образования. И ядерные шахты окажутся в разных республиках. А это фактически будет означать шантаж мира ядерной угрозой. Никто этого не хочет, ни один лидер мира, в том числе США и Китая", - пояснил Маломуж.

По его словам, будет мощное отступление ВС РФ, но Путин на определенное время сохранится, и впоследствии его заменят – либо до выборов, либо в процессе выборов президента РФ. В любом случае у него уже не будет тех огромных возможностей контролировать весь политический, безопасностный, информационный и бизнес-процессы в России. Понятно, что слабому президенту неизбежно появится альтернатива.

"Сейчас называют много кого – и сына Патрушева, и нейтральную фигуру Собянина, который якобы не связан с ВПК или силовиками, и Кириенко. К тому времени сформируется определенная палитра новых российских элит, которые будут готовы к активным действиям по стабилизации в РФ, переговорному процессу по Украине и освобождению наших территорий и по формированию нового мирового порядка, но на условиях других стран – Китая, США, Индии и т.д. То есть будут страны, которые будут диктовать условия России. А этот новый российский режим и новый лидер будут вынуждены идти на уступки, потому что альтернатива – уничтожение российского режима и уничтожение всех новых политиков, стремящихся к власти", - подітожил Маломуж.

Напомним, ранее журналисты The Telegraph написали материал, в котором заявили, что президент РФ Владимир Путин оказался почти в полной изоляции после нападения на Украину. Его войска не смогли захватить Киев и Харьков, а экономика столкнулась с мощными санкциями. При этом скоро армия Украины будет насчитывать миллион человек, вооруженных самым новым оружием Запада.

Тем временем, как пишет The New York Times, на Западе идут дебаты по завершению войны России против Украины. США считают, что российское государство нужно исключить из международных процессов, а некоторые страны Европы опасаются Путина. Особое значение по этому вопросу будет иметь мнение Владимира Зеленского и союзников Украины.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Владимир Путин Николай Маломуж
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