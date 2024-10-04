Европейский Союз "может умереть": Макрон заговорил о развале блока

Президент Франции Макрон выступил с призывом к странам-членам ЕС способствовать созданию трансграничных компаний, способных конкурировать с американскими.

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Макрон сомневается в будущем ЕС / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото иллюстративное European Union

Если Европейский Союз не станет более конкурентным по сравнению с США и Китаем, он "может умереть". С таким заявлением во время Берлинского глобального диалога выступил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Bloomberg.

По мнению главы Франции, Евросоюз "чрезмерно регулирует и мало инвестирует", тогда как Вашингтон и Пекин опередили ЕС по экономическому росту и инвестициям.

Издание Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия. видео дня

Как убежден президент, страны-члены также должны настаивать на том, чтобы правила глобальной торговли оставались справедливыми.

"ЕС может умереть, мы стоим на пороге очень важного момента. Наша прежняя модель закончилась - мы чрезмерно регулируем и мало инвестируем. В ближайшие два-три года, если мы будем придерживаться нашей классической повестки дня, мы выйдем с рынка", - говорит Макрон.

Кроме этого, президент Франции Эммануэль Макрон выступил с призывом к странам-членам ЕС способствовать созданию трансграничных компаний, способных конкурировать с американскими.

"Столкнувшись с собственным внутренним финансовым давлением, Макрон одобрил временный налог на крупнейшие компании Франции, поддерживая стратегию своего нового правительства, даже если она знаменует отход от его пробизнесовой позиции", - пишет издание.

Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

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Напомним, что Ким Чен Ын пригрозил ядерным ударом. По его словам, КНДР без колебаний использует все наступательные силы, которыми она обладает, включая ядерное оружие, сказал диктатор КНДР.

А вот экс-премьер Великобритании считает, что Путин не напал бы на Украину, если бы президентом США был Трамп. Якобы непредсказуемости Трампа было бы достаточно, чтобы убедить хозяина Кремля не рисковать и не начинать войну с суверенным государством.

Также Главред объяснял, вспыхнет ли большая война на Ближнем Востоке. Как известно, Израиль усиливает эскалацию, последствия которой способны погрузить в большую войну весь регион.

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