Наслушался фантазера-Путина: Ким Чен Ын пригрозил ядерным ударом - детали

КНДР без колебаний использует все наступательные силы, которыми она обладает, включая ядерное оружие, сказал диктатор КНДР.

https://glavred.info/war/naslushalsya-fantazera-putina-kim-chen-yn-prigrozil-yadernym-udarom-detali-10602392.html Ссылка скопирована

КНДР угрожает ядерным оружием / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото REUTERS

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын пригрозил использовать ядерное оружие, если кто-то будет посягать на суверенитет страны. Северная Корея использует ядерное оружие, если кто-то будет посягать на суверенитет страны. С такими угрозами выступил диктатор Ким Чен Ын, информирует Reuters.

Таким образом Пхеньян раскритиковал президента Южной Кореи Юн Сук Ёл, который заявил о необходимости положить край диктаторскому режиму в КНДР.

Кто такой Ким Чен Ын Ким Чен Ын - северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель. Диктатор, сын бывшего диктатора Северной Кореи Ким Чен Ира. После смерти отца с 29 декабря 2011 года занял его должность. Верховный руководитель Северной Кореи (с 2011). Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (с 2021). Маршал КНДР (2012). Генералиссимус КНДР (2022), пишет Википедия. видео дня

По словам Ким Чен Ына, южнокорейский президент "хвастался чрезвычайным противодействием военных сил на пороге государства, обладающего ядерным оружием".

"Он подтвердил, что если враг, охваченный чрезвычайной глупостью и безрассудством, попытается использовать вооруженные силы, посягающие на суверенитет КНДР... КНДР без колебаний использует все наступательные силы, которыми она обладает, включая ядерное оружие", - сказал диктатор.

Как можно понять из сообщений СМИ КНДР, Ын заявил об этом в среду, находясь на тренировочной базе подразделений специальных операций армии в среду.

​ НАТО VS "Ось зла" / Инфографика: Главред

Последние новости о Северной Корее

Недавно стало известно, что США паникуют из-за усиления военного сотрудничества РФ и КНДР. Северная Корея продолжает оказывать помощь России, чтобы преследовать ее незаконную войну против Украины.

Эксперт Жданов также предупреждал, что КНДР может помочь армии РФ тайно пробираться к позициям ВСУ. Путину и России очень нужна поддержка, ее ресурс заканчивается.

СМИ раскрыли подробности, что режим Путина может получить больше оружия от КНДР. Ким Чен Ын пообещал поддержку военным операциям страны-оккупанта России во время развязанной против Украины войны.

Другие новости о ядерке:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред