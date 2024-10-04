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Наслушался фантазера-Путина: Ким Чен Ын пригрозил ядерным ударом - детали

Даяна Швец
4 октября 2024, 11:46
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КНДР без колебаний использует все наступательные силы, которыми она обладает, включая ядерное оружие, сказал диктатор КНДР.
ким чен Ын, байден, ядерка
КНДР угрожает ядерным оружием / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото REUTERS

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын пригрозил использовать ядерное оружие, если кто-то будет посягать на суверенитет страны. Северная Корея использует ядерное оружие, если кто-то будет посягать на суверенитет страны. С такими угрозами выступил диктатор Ким Чен Ын, информирует Reuters.

Таким образом Пхеньян раскритиковал президента Южной Кореи Юн Сук Ёл, который заявил о необходимости положить край диктаторскому режиму в КНДР.

Кто такой Ким Чен Ын

Ким Чен Ын - северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель. Диктатор, сын бывшего диктатора Северной Кореи Ким Чен Ира. После смерти отца с 29 декабря 2011 года занял его должность. Верховный руководитель Северной Кореи (с 2011). Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (с 2021). Маршал КНДР (2012). Генералиссимус КНДР (2022), пишет Википедия.

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По словам Ким Чен Ына, южнокорейский президент "хвастался чрезвычайным противодействием военных сил на пороге государства, обладающего ядерным оружием".

"Он подтвердил, что если враг, охваченный чрезвычайной глупостью и безрассудством, попытается использовать вооруженные силы, посягающие на суверенитет КНДР... КНДР без колебаний использует все наступательные силы, которыми она обладает, включая ядерное оружие", - сказал диктатор.

Как можно понять из сообщений СМИ КНДР, Ын заявил об этом в среду, находясь на тренировочной базе подразделений специальных операций армии в среду.

НАТО, ось зла, россия, иран, китай, КНДР, инфографика
​ НАТО VS "Ось зла" / Инфографика: Главред

Последние новости о Северной Корее

Недавно стало известно, что США паникуют из-за усиления военного сотрудничества РФ и КНДР. Северная Корея продолжает оказывать помощь России, чтобы преследовать ее незаконную войну против Украины.

Эксперт Жданов также предупреждал, что КНДР может помочь армии РФ тайно пробираться к позициям ВСУ. Путину и России очень нужна поддержка, ее ресурс заканчивается.

СМИ раскрыли подробности, что режим Путина может получить больше оружия от КНДР. Ким Чен Ын пообещал поддержку военным операциям страны-оккупанта России во время развязанной против Украины войны.

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