Евросоюз наносит санкционный удар по Турции

Окончательное решение по санкциям против Турции должен принять Совет Европы / REUTERS

Главы государств Европейского Союза согласовали новые санкции против Турции. Речь идет о введении ограничительных мер против физических и юридических лиц, принимавших участие в мероприятиях по разведке газовых месторождений в спорных районах акватории Средиземного моря.

Как сообщает немецкое информагентство DW, в пятницу, 11 декабря, такое решение было принято на саммите ЕС. Санкции предусматривают заморозку активов на территории Евросоюза и запрет на въезд в европейские государства.

Решение в окончательном варианте должен утвердить Совет Европы.

При этом Греция и Кипр потребовали более жестких санкционных мер в отношении Анкары. Лидеры стран ЕС стремятся к дальнейшему диалогу с Турцией.Читайте такжеПланы ЕС по санкциям против Турции: появилась реакция Эрдогана

Санкции ЕС против Турции