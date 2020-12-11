Евросоюз наносит санкционный удар по Турции

Греция и Кипр потребуют более жесткой реакции от Брюсселя в ответ на действия Анкары в Средиземном море.
Главы государств Европейского Союза согласовали новые санкции против Турции. Речь идет о введении ограничительных мер против физических и юридических лиц, принимавших участие в мероприятиях по разведке газовых месторождений в спорных районах акватории Средиземного моря.
Как сообщает немецкое информагентство DW, в пятницу, 11 декабря, такое решение было принято на саммите ЕС. Санкции предусматривают заморозку активов на территории Евросоюза и запрет на въезд в европейские государства.
Решение в окончательном варианте должен утвердить Совет Европы.
При этом Греция и Кипр потребовали более жестких санкционных мер в отношении Анкары. Лидеры стран ЕС стремятся к дальнейшему диалогу с Турцией.Читайте такжеПланы ЕС по санкциям против Турции: появилась реакция Эрдогана
Санкции ЕС против Турции
- Анкара проводит разведку нефтяных и газовых месторождений в территориальных водах Средиземного моря, которые Греция считает своей экономической зоной.
- 6 ноября ЕС продлил до 12 ноября 2021 года санкции против двух физических лиц, ответственных за проведение буровых работ в восточном Средиземноморье.
- 22 ноября президент Турции Реджеп Эрдоган выразил надежду, что Евросоюз выполнит данное Анкаре обещание по вступлению государства в ЕС и не будет вводить новые санкции.
- В августе сообщалось, что Кипр и Греция блокируют введения санкций ЕС против Беларуси по причине нежелания Брюсселя вводить эмбарго в отношении Турции.