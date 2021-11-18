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Евросоюз не готов идти на сближение с Украиной - Еврокомиссия

18 ноября 2021, 15:37
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Представитель Еврокомиссии рассказала, что Консенсуса о предоставлении Украине европейской перспективы нет.

Евросоюз, Украина
Евросоюз / УНИАН

Евросоюз сейчас не в том состоянии, чтобы делать шаги навстречу Украине в вопросе интеграции и достигать консенсуса по предоставлению нам европейской перспективы.

"Когда мы говорим с Украиной, мы говорим как партнеры. В настоящий момент - и мы достаточно открыто говорим об этом - Европа не в том состоянии, чтобы быть готовой к следующему шагу. Консенсуса в этом отношении нет. Но я лично верю в то, что у Украины есть европейская перспектива", — сказала руководитель группы поддержки Украины в Европейской комиссии, заместитель гендиректора Генерального директората Еврокомиссии по вопросам политики добрососедства и переговоров по расширению Катарина Матернова в интервью "Интерфакс Украина".

По ее словам, до тех пор пока откроется окно возможностей, важно сделать интеграцию "прочнее, надежнее и сильнее" в экономической и регуляторной сферах через контакты между людьми.

Матернова также не согласна с мнением о саботировании украинскими властями евроинтеграции Украины.

"Двусторонние отношения не сводятся к тому, что есть просто один диалог одного лидера с другим, а потом за этим все следует. Это очень многогранные отношения, сектор за сектором, взаимодействие и ангажемент. Я решительно не соглашусь со мнением, что есть саботаж интеграции Украины с ЕС!", – заявила она.

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По ее мнению, ежедневное взаимодействие по ряду различных вопросов между Украиной и ЕС наоборот сильнее.

"Я думаю, что сейчас мы должны сфокусироваться на создании необходимых условий на внутреннем рынке для дальнейшей интеграции с рынком ЕС и на большей секторальной координации", – объяснила она.

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Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала главные факторы, соблюдение которых станет условием для вступления Украины в Евросоюз.

Как подчеркнула она, Украина является суверенным и независимым, она способна определить собственные политические приоритеты являестя очень важным.

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