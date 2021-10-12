"Открытое небо", вступление в Евросоюз и новые COVID-вакцины: главные итоги саммита Украина-ЕС

В Киеве прошел саммит Украина - ЕС / president.gov.ua

Во вторник, 12 октября, в Киеве президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провели заседание 23-го саммита Украина – ЕС.

Главы институтов Европейского Союза в ходе саммита в Мариинском дворце встретились с президентом Зеленским. Трансляция проходила в Facebook Офиса президента.

В ходе саммита был подписан ряд соглашений между Украиной и ЕС, а также достигнуты важные договоренности.

Украина и Евросоюз подписали соглашение об открытом небе

Украина и Европейский союз подписали соглашение о едином авиационном пространстве. Украина получит право назначать свои авиакомпании для полетов в любые страны-члены ЕС.

Согласно договору об "открытом небе", любая страна Евросоюза сможет назначать любого европейского перевозчика для выполнения рейсов в Украину. Кроме того, европейские перевозчики получают право летать на внутренних украинских рейсах.

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В Евросоюзе назвали главные условия для вступления Украины в ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала главные факторы, соблюдение которых станет условием для вступления Украины в Евросоюз.

"Есть три аргумента. Это реформы, постепенная экономическая интеграция и политическая ассоциация с ЕС. Важно, что мы единая европейская семья и мы работаем вместе", - отметила она.

/ president.gov.ua

Украина планирует получить "промышленный безвиз" с ЕС

Зеленский заявил, что Украина рассчитывает подписать соглашение о "промышленном безвизе" на следующем саммите Украина-ЕС через год. Президент заговорил об обновлении таможенных тарифов и углублении зоны свободной и всеобъемлющей торговли.

"Уверен, есть движение к очень важному для Украины соглашению о промышленном безвизе. Уже на следующем саммите "Украина – ЕС" мы стремимся подписать это соглашение", – заявил Зеленский после завершения саммита в Киеве.

В Евросоюзе пообещали Украине вакцины против COVID-19

Государства, входящие в состав Европейского Союза, готовы предоставлять Украине вакцины от коронавируса в рамках глобального механизма COVAX. Об этом говорится в совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского, президента Европейского Совета Шарля Мишеля и президента Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляен, которое было принято главами Украины и Евросоюза по итогам 23-го саммита Украина-ЕС во вторник, и обнародовано на сайте главы государства.

Украина должна остаться страной-транзитером газа: в ЕК поставили условие

Украина должна остаться страной-транзитером газа в Европу, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам 23-го саммита Украина - ЕС в Киеве.

"Для Еврокомиссии очевидно и неизменно, что Украина есть и должна остаться страной транзита газа", - сказала она.

/ president.gov.ua

Евросоюз дал добро украинскому законодательству о деолигархизации

Президент Владимир Зеленский заявил, что в совместном заявлении по результатам саммита Украина-ЕС зафиксирована положительная оценка от ЕС законодательства о деолигархизации.

"Двадцать третий саммит очертил наши общие достижения и общие позиции относительно политической ассоциации и интеграции Украины во внутренний рынок ЕС. Мы подробно обсудили прогресс и имплементацию Соглашения об ассоциации. Оно стала движущей силой евроинтеграционных реформ и вывело на новый уровень наше двустороннее сотрудничество. Его конечная цель - полная интеграция в ЕС", - отметил он.

Украина потребовала новых санкций против РФ за выборы в Крыму и ОРДЛО

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что в санкционные списки Европейского Союза должны попасть все лица, причастные к организации или принимавшие непосредственное участие в выборах в Государственную Думу Российской Федерации в Крыму и на временно оккупированных территориях Донбасса.

В Европейском Союзе осудили проведение выборов в Госдуму РФ на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам 23-го саммита Украина-Европейский Союз, принятом президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляен.

В ЕС одобрили украинские реформы

Евросоюз признал значительный прогресс, достигнутый Украиной в процессе проведения реформ, говорится в совместном заявлении по итогам 23-го саммита Украина-Европейский Союз, принятом президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляен.

"Мы признали значительный прогресс, достигнутый Украиной в процессе реформирования и согласились с необходимостью дальнейшей активизации этих усилий", - говорится в заявлении.

president.gov.ua

Евросоюз пообещал Украине деньги на ключевые рефоры

Европейский союз предложит Украине в 2021 году двустороннюю финансовую помощь в рамках инструмента соседства, развития и международного сотрудничества (NDICI) для поддержки ключевых реформ и имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, говорится в Совместном заявлении по итогам 23-го саммита Украина – Европейский Союз.

ЕС подтвердил поддержку независимости и территориальной целостности Украины

Евросоюз подтвердил поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам 23-го саммита Украина-Европейский Союз, которое приняли президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского Совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В ЕС назвали РФ ответственной за отсутствие прогресса по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в совместном заявлении Украины и Евросоюза будет зафиксировано, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании ситуации на Донбассе лежит на России, которая является стороной конфликта.

/ president.gov.ua

В ЕС сделали жесткое заявление по Крыму и ОРДЛО

В Евросоюзе призвали Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в Крыму и РФ. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам 23-го саммита Украина-Европейский Союз, которое приняли президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского Совета Шарль Мишель и президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, в Евросоюзе призвали Россию прекратить финансирование боевиков на Донбассе и использовать свое влияние на них для прекращения огня.