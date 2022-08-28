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Евросоюз столкнулся с серьезными вызовами из-за санкций против РФ - Боррель

28 августа 2022, 14:37

Россия хочет вернуть царизм, Китай и Турция придерживаются имперских взглядов, говорит Боррель.

Боррель
Боррель / Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз в ближайшее время столкнется с экономическими вызовами, связанными с введенными против России санкциями. Однако это цена свободы, и Европа должна быть готова ее заплатить.

Как сказал Боррель в интервью австрийскому изданию Krone, пока экономика России зависит от нефти и газа, ЕС должен ограничивать ее возможности. При этом Боррель не стал отрицать того, что санкции против РФ вызвали экономические проблемы в Европе.

"Конечно, мы столкнемся с серьезными вызовами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу", - заявил глава дипломатии ЕС.

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Он добавил, что развязанная Россией война - это борьба не только украинцев, но и всех европейцев. Боррель также считает, что сейчас мир переживает "глобальный кризис демократии".

"Авторитарные режимы на подъеме. Старые империи возвращаются. Россия хочет вернуть царизм, Китай и Турция придерживаются имперских взглядов. И здесь решение может прийти только через единство. Каждый не выживает сам по себе", - подчеркнул он.

Статус государства-спонсора терроризма для России

Американское издание The Washington Post в середине апреля опубликовало сведения, согласно которым президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом призвал главу Белого дома оказать содействие в принятии решения о признании России государством-спонсором терроризма.

Указывалось, что Байден готов рассмотреть варианты с целью давления на Москву. Решение о новом статусе для РФ может привести к санкциям против десятка других государств, которые работают с Россией, и заморозке российских активов на территории США.

Позже Зеленский вновь призвал США официально признать Россию государством-спонсором терроризма и отметил, что российские военные совершают такие ужасные преступления, каких Европа не видела со времен Второй мировой войны.

Сейчас государствами-спонсорами терроризма признаны Куба, Сирия, Иран и КНДР.

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война в Украине Жозеп Боррель война России и Украины
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