Евросоюз ударил санкциями по России из-за аннексии Путиным территорий Украины

Евросоюз вводит 8-й пакет санкций против России / Коллаж ua.depositphotos.com

Совет Европейского Союза в четверг, 6 октября, утвердил 8-й пакет санкций против России. Речь идет об экономических и индивидуальных ограничениях в связи с аннексией Москвой оккупированных регионов Украины. Новый пакет включает юридическую базу для установления "потолка" цен на транспортировку морем сырой нефти и нефтепродуктов и ограничение на импорт в Россию ряда товаров. Санкции в скором времени вступят в силу.

Как сообщили в Еврокомиссии, помимо правового закрепления предела цен на поставки морем российской нефти и нефтепродуктов в третьи страны, эмбарго распространяется на ряд других услуг:

Осуществление морских перевозок и оказание технической помощи

Брокерские услуги

Финансирование или финансовая помощь (по морским перевозкам - с декабря 2022 года и нефтепродуктам с февраля 2023 года)

Транспортные и обозначенные выше услуги можно оказывать России только в том случае, если нефть или нефтепродукты закупаются по установленному предельному уровню цен или дешевле.

Импорт ряда товаров в Россию ограничат

Россия будет получать из-за рубежа меньше товаров, особенно тех, которые приносят ей доходы. Ограничения накладываются на следующую группу товаров:

Древесная масса и бумага

Сигареты

Пластмасса

Косметика

Камни и драгоценные металлы

Также ограничат поставки товаров авиационной отрасли.

Помимо этого, в согласованный пакет санкций включат эмбарго в отношении физических и юридических лиц, которые причастны к якобы "референдумам" и других лиц, причастных к войне против Украины.

Совет ЕС утвердил и список предметов ограниченного использования, которые Россия может применять для развития своего военно-технического комплекса и сферы безопасности. В перечне появятся определенные электронные компоненты, товары, химические вещества, которые РФ может использовать для смертной казни, пыток или других преступлений против человека.

Подчеркивается, что санкции вступят в силу после того, как их опубликуют в Официальном журнале ЕС.

Санкции против России

Президент США Джо Байден 30 сентября – в день, когда Путин объявил аннексию РФ территорий Украины – объявил об осуждении Вашингтоном незаконного решения страны-агрессора. Он подчеркнул – решение является нелегитимным. Вместе с тем Штаты объявили о новых санкциях против физических и юридических лиц России.

Журналист Bloomberg отметили, что новые санкции США в отношении России выглядят масштабно только на бумаге. Ограничения, которые были введены против сотен российских политиков, чиновников и других лиц, не изменят ситуацию. Путин по-прежнему способен поддерживать экономику РФ.

В связи с аннексией Россией оккупированных Донбасса, Запорожской и Херсонской областей новые ограничения протии РФ запустила и Канада. Эмбарго затронуло детей российских политиков и представителей оккупационных "администраций". В список попали 43 фамилии.

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