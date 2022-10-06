Евросоюз ударил санкциями по России из-за аннексии Путиным территорий Украины

Новые санкции Евросоюза в отношении агрессора России вступят в силу после публикации документов в Официальном журнале ЕС.
Совет Европейского Союза в четверг, 6 октября, утвердил 8-й пакет санкций против России. Речь идет об экономических и индивидуальных ограничениях в связи с аннексией Москвой оккупированных регионов Украины. Новый пакет включает юридическую базу для установления "потолка" цен на транспортировку морем сырой нефти и нефтепродуктов и ограничение на импорт в Россию ряда товаров. Санкции в скором времени вступят в силу.
Как сообщили в Еврокомиссии, помимо правового закрепления предела цен на поставки морем российской нефти и нефтепродуктов в третьи страны, эмбарго распространяется на ряд других услуг:
- Осуществление морских перевозок и оказание технической помощи
- Брокерские услуги
- Финансирование или финансовая помощь (по морским перевозкам - с декабря 2022 года и нефтепродуктам с февраля 2023 года)
Транспортные и обозначенные выше услуги можно оказывать России только в том случае, если нефть или нефтепродукты закупаются по установленному предельному уровню цен или дешевле.
Импорт ряда товаров в Россию ограничат
Россия будет получать из-за рубежа меньше товаров, особенно тех, которые приносят ей доходы. Ограничения накладываются на следующую группу товаров:
- Древесная масса и бумага
- Сигареты
- Пластмасса
- Косметика
- Камни и драгоценные металлы
Также ограничат поставки товаров авиационной отрасли.
Помимо этого, в согласованный пакет санкций включат эмбарго в отношении физических и юридических лиц, которые причастны к якобы "референдумам" и других лиц, причастных к войне против Украины.
Совет ЕС утвердил и список предметов ограниченного использования, которые Россия может применять для развития своего военно-технического комплекса и сферы безопасности. В перечне появятся определенные электронные компоненты, товары, химические вещества, которые РФ может использовать для смертной казни, пыток или других преступлений против человека.
Подчеркивается, что санкции вступят в силу после того, как их опубликуют в Официальном журнале ЕС.
Санкции против России
Президент США Джо Байден 30 сентября – в день, когда Путин объявил аннексию РФ территорий Украины – объявил об осуждении Вашингтоном незаконного решения страны-агрессора. Он подчеркнул – решение является нелегитимным. Вместе с тем Штаты объявили о новых санкциях против физических и юридических лиц России.
Журналист Bloomberg отметили, что новые санкции США в отношении России выглядят масштабно только на бумаге. Ограничения, которые были введены против сотен российских политиков, чиновников и других лиц, не изменят ситуацию. Путин по-прежнему способен поддерживать экономику РФ.
В связи с аннексией Россией оккупированных Донбасса, Запорожской и Херсонской областей новые ограничения протии РФ запустила и Канада. Эмбарго затронуло детей российских политиков и представителей оккупационных "администраций". В список попали 43 фамилии.
Смотрите видео ТСН - что ждет экономику России
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