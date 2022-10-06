УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Евросоюз ударил санкциями по России из-за аннексии Путиным территорий Украины

6 октября 2022, 14:16

Новые санкции Евросоюза в отношении агрессора России вступят в силу после публикации документов в Официальном журнале ЕС.

ЕС, санкции
Евросоюз вводит 8-й пакет санкций против России / Коллаж ua.depositphotos.com

Совет Европейского Союза в четверг, 6 октября, утвердил 8-й пакет санкций против России. Речь идет об экономических и индивидуальных ограничениях в связи с аннексией Москвой оккупированных регионов Украины. Новый пакет включает юридическую базу для установления "потолка" цен на транспортировку морем сырой нефти и нефтепродуктов и ограничение на импорт в Россию ряда товаров. Санкции в скором времени вступят в силу.

Как сообщили в Еврокомиссии, помимо правового закрепления предела цен на поставки морем российской нефти и нефтепродуктов в третьи страны, эмбарго распространяется на ряд других услуг:

  • Осуществление морских перевозок и оказание технической помощи
  • Брокерские услуги
  • Финансирование или финансовая помощь (по морским перевозкам - с декабря 2022 года и нефтепродуктам с февраля 2023 года)

Транспортные и обозначенные выше услуги можно оказывать России только в том случае, если нефть или нефтепродукты закупаются по установленному предельному уровню цен или дешевле.

Импорт ряда товаров в Россию ограничат

Россия будет получать из-за рубежа меньше товаров, особенно тех, которые приносят ей доходы. Ограничения накладываются на следующую группу товаров:

  • Древесная масса и бумага
  • Сигареты
  • Пластмасса
  • Косметика
  • Камни и драгоценные металлы

Также ограничат поставки товаров авиационной отрасли.

Помимо этого, в согласованный пакет санкций включат эмбарго в отношении физических и юридических лиц, которые причастны к якобы "референдумам" и других лиц, причастных к войне против Украины.

Совет ЕС утвердил и список предметов ограниченного использования, которые Россия может применять для развития своего военно-технического комплекса и сферы безопасности. В перечне появятся определенные электронные компоненты, товары, химические вещества, которые РФ может использовать для смертной казни, пыток или других преступлений против человека.

Подчеркивается, что санкции вступят в силу после того, как их опубликуют в Официальном журнале ЕС.

Санкции против России

Президент США Джо Байден 30 сентября – в день, когда Путин объявил аннексию РФ территорий Украины – объявил об осуждении Вашингтоном незаконного решения страны-агрессора. Он подчеркнул – решение является нелегитимным. Вместе с тем Штаты объявили о новых санкциях против физических и юридических лиц России.

Журналист Bloomberg отметили, что новые санкции США в отношении России выглядят масштабно только на бумаге. Ограничения, которые были введены против сотен российских политиков, чиновников и других лиц, не изменят ситуацию. Путин по-прежнему способен поддерживать экономику РФ.

В связи с аннексией Россией оккупированных Донбасса, Запорожской и Херсонской областей новые ограничения протии РФ запустила и Канада. Эмбарго затронуло детей российских политиков и представителей оккупационных "администраций". В список попали 43 фамилии.

Смотрите видео ТСН - что ждет экономику России

Другие новости:

Евросоюз санкции против России война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:26

Отступление РФ на юге: оккупанты сбежали из Новой Каховки - Хлань

14:20

"Ей надо с этим смириться": в России рассказали, что ждет изуродованную пожаром Хлебникову

14:18

Октябрь поменялся местами с сентябрем: бабье лето задержится почти до конца месяца - синоптикВидео

14:16

Евросоюз ударил санкциями по России из-за аннексии Путиным территорий УкраиныВидео

14:09

Приметы на 7 октября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не остаться без денегВидео

Реклама
13:55

"Не надо приходить на могилу": ВСУ "откобзонили" депрессивного и обделенного любовью бурятаВидео

13:47

Сапоги и ботинки сказочной красоты для любой погоды: самая модная зимняя обувь 2022 2023

13:40

Доллар по 45 будет не скоро: эксперт удивил прогнозом

13:16

Десяток будет по 100 грн: в Украине взлетят цены на яйца - экспертВидео

13:10

Планы Путина обречены на провал, мобилизация ему не поможет – ГУРВидео

13:03

На Херсонщине группа оккупантов сдалась в плен бойцам ВСУВидео

13:00

Гороскоп на завтра 7 октября 2022: Ракам – опасные соблазны, Львам – разочарование, Водолеям – тратыВидео

12:43

Не любит никого, кроме Камиллы: за что Чарльз III ненавидит Кейт Миддлтон

12:35

Как сохранить молодость на долгие годы: 4 действующих секрета древних египтянок

12:19

В РФ мятеж: более 100 мобилизованных отказываются идти "освобождать" ЛиманВидео

12:08

Защитники Украины деоккупировали Боровую: над поселком подняли сине-желтый флагВидео

12:03

Украина забрала у войск России более 1000 единиц техники – больше, чем дал Запад – WSJВидео

11:34

Украли у стоматолога, чтобы пугать украинцев: стало известно происхождение коронок из пыточной на ХарьковщинеВидео

11:33

Кристина Орбакайте нарушила молчание впервые после побега Аллы Пугачевой из РФ

11:20

Гороскоп на октябрь-2022 для всех: Весы ухватят бога за бороду, а Скорпиона ждут неудачиВидео

Реклама
11:16

Приказ Путина ударить ядерным оружием может не дойти до исполнителя – ЖдановВидео

10:53

ВСУ так бьются за Херсонщину, что у Байдена допустили освобождение Крыма – TelegraphВидео

10:24

Да здравствует король: названа дата коронации Чарльза IIIВидео

10:20

"Восток Украины предпочитает Россию": Илон Маск выдал новую порцию абсурдных заявлений

09:55

Путин говорит о захваченных землях так, словно уже понимает, что уйдет с должностимнение

09:46

ВСУ продвигаются на Херсонщине, войскам РФ придется биться или бежать – разведка БританииВидео

09:38

Успел повоевать лишь три дня: подполковник-оккупант ВС РФ поедет домой из Украины в пакете

09:24

Украина получит сверхсовременные системы ПВО IRIS-T уже через несколько месяцев: подписан контрактВидео

09:01

Ехал за своей смертью 20 часов: ВСУ ликвидировали оккупанта из Бабаево

08:41

На войне погиб легендарный киборг из Запорожья Вячеслав Зайцев

08:37

Ракетный обстрел жилых многоэтажек в Запорожье: 2 человека погибли, как минимум 5 - под завалами

08:35

Когда переходят на зимнее время: дата и час перевода стрелок часовВидео

08:33

Путин собирается уволить Шойгу, свалив на него вину за провал войны – ISWВидео

08:30

Как убрать плесень в ванной: убойные способы, которые вас ошеломятВидео

08:27

"Слепой амур меня пронзил стрелою": 5 психологических уловок, которые помогут влюбить в себя любого

08:12

ВСУ готовятся освободить важный город на Юге, оккупанты обратились в бегство - ISWВидео

07:14

ВСУ отминусовали в армии РФ около 60 оккупантов, 9 танков и 2 склада боеприпасов - ОК Юг

06:46

Полным ходом к кульминации противостояниямнение

06:42

Оккупанты обстреляли ракетами Запорожье и Харьков: под завалами ищут людейВидео

05:20

Сильнейшие морозы и снегопады: синоптик озвучил, какой будет зима в УкраинеВидео

Реклама
04:50

Гороскоп на октябрь: каких знаков зодиака проблемы практически не затронутВидео

04:04

"Ноги уже раздвинула для Путина": Волочкова вывалила грудь и села на шпагат

03:40

Военный эксперт пояснил, почему ядерный шантаж Украины Путиным – блеф

03:20

90% хозяек делают ошибки: как правильно варить сосиски - простой рецепт приготовленияВидео

03:05

Разгуляется бабье лето: Украину рекордно разогреет, синоптик назвал срокиВидео

02:29

Любовный гороскоп на октябрь 2022: астролог назвал лучшее время для нового романаВидео

02:02

Прощай, кукушечка: Мадонна в ресторане пихала в себя овощи

01:40

"Это будут последние дни России": эксперт сказал, что ждет РФ в случае применения ядерного оружияВидео

00:51

Приметы на 6 октября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы деньги водились весь годВидео

00:01

Шахтер наделал шороху в Мадриде и заколотил шедевральный гол РеалуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиЖенские стрижки
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять