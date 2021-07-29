Евросоюз ударит по СП-2 прямо перед его запуском: в Украине назвали сценарий блокады газопровода

Еврокомиссия, Польша и Украина могут создать серьезные проблемы для газопровода СП-2 / Reuters

Российский энергетический проект Северный поток-2 могут ожидать определенные ограничения уже после достройки газопровода. Речь идет о мерах Европейской комиссии в отношении магистрали перед ее введением в эксплуатацию. Трубопровод могут сертифицировать еще в этом году, однако Еврокомиссия, правительство Польши и власти Украины обжалуют такие действия. Тогда против СП-2 может появиться ряд ограничений, среди которых – возможность использования только 50% мощностей трубы. Об этом заявил директор компании-оператора украинской ГТС Сергей Макогон.

В интервью Радио НВ он рассказал о том, что есть сценарий, при котором проект Газпрома столкнется с рядом ограничений со стороны Еврокомиссии в том случае, если сертификация газопровода пройдет уже в этом году.

Читайте такжеПагубное влияние Путина и атака на Украину: в Сенате США поставили ультиматум Белому дому из-за СП-2По его словам, такое решение обжалуют ЕК, Польша и Украина. И тогда СП-2 будут ждать ограничения, среди которых проблема с полноценным запуском трубопровода.

"Но это будет мгновенно обжаловано Европейской комиссией, польским правительством, нашим правительством. И могут быть некоторые ограничения на использование - 50% и так далее", - считает чиновник.

Также он подчеркнул, что лучшим вариантом для Украины будет такой сценарий развития событий, при котором запуск газопровода Северный поток-2 никогда не состоится.

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Северный поток-2

Президент Украины Владимир Зеленский призывал Запад остановить проект России Северный поток-2, так как введение в эксплуатацию газопровода несет угрозу национальной безопасности украинского государства.

Кандидат на пост канцлера ФРГ Армин Лашет заявлял, что Европа отключит СП-2 в том случае, если Москва будет использовать газопровод в качестве оружия против Украины.

Бывший министр иностранных дел, украинский дипломат Константин Грищенко считает, что запуск Северного потока-2 могут отложить на 3-4 года в том случае, если новым канцлером ФРГ станет представитель Партии зеленых.

США и Германия 21 июля достигли договоренности по Северному потоку-2. Декларация Вашингтона и Берлина предполагает ряд обещаний Украине, включая продление договора на транзит российского газа через украинскую ГТС еще на 10 лет. Если Россия развяжет новую агрессию против Украины, Германия обязуется ввести санкции против Москвы и лоббировать аналогичное решение на уровне Евросоюза.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров раскритиковал сделку США и Германии по Северному потоку-2 и заявил, что декларация на самом деле ничего не гарантирует Киеву. Украинская сторона требует решения вопроса транзита и гарантий ненападения со стороны России. Сейчас государство намерено продолжать переговоры с Западом и бороться с российским газопроводом.