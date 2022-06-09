Фекалии Путина за рубежом собирает в чемодан сотрудник ФСО – Paris Match

Владимир Путин / Reuters

Для того, чтобы диагноз президента РФ Владимира Путина оставался втайне в зарубежных поездках его мочу и фекалии собирают специальные сотрудники Федеральной службы безопасности, которые вывозят образцы в Россию.

Как говорится в материале, опубликованном Paris Match, журналисты получили доказательства работы "специального" сотрудника Федеральной службы охраны РФ в 2019 году от косвенных источников, когда Путин ездил с официальным визитом в Саудовскую Аравию.

Кроме того, в мае 2017 года этот же сотрудник сопровождал главу России в туалеты во время визита во Францию.

Отмечается, что спецсотрудник собирает мочу и фекалии Путина в специальные пакеты, которые забирают потом в чемодане в Россию.

Это делают для того, чтобы никто не мог собрать образцы с стула российского президента и узнать состояние его здоровья.

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Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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