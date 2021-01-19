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Газпром допустил уничтожение Северного потока-2: у Путина разразились заявлением

19 января 2021, 13:31
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В Газпроме объявили о серьезных рисках компании, которые могут отразиться на перспективах Северного потока-2.

Северный поток-2
В Кремле подвергли критике США из-за санкций против Северного потока-2 / Reuters

Российская транснациональная корпорация Газпром будет готова приостановить или же полностью заблокировать проект Северный поток-2 в случае резких политических изменений. Компания продолжает сталкиваться с множеством рисков в различных регионах. В Кремле уже раскритиковали санкционную политику США против газопровода и назвали ее незаконной.

Как сообщает российское информагентство ТАСС, в меморандуме компании к новому размещению бондов холдинга говорится о том, что Газпром из-за определенных политических изменений вынужден сталкиваться с колоссальными проблемами в процессе реализации своих проектов. В их числе Турецкий поток и Северный поток-2.

"При реализации наших крупных международных проектов, таких как "Турецкий поток" и "Северный поток - 2", мы сталкивались и продолжаем сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, что приводит к напряжению между странами и изменению позиций наших партнеров и регулирующих органов по отношению к различным аспектам проектов", - отметили в компании.Читайте такжеУдар по Северному потоку-2: что будет с газопроводом после новых санкций США

В связи с этим в Газпроме допускают, что какие-либо серьезные изменения могут привести к паузе в реализации проектов корпорации, либо их полной остановке.

"В некоторых случаях такие изменения могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной, а значит, привести к приостановке или отмене проекта", - подчеркивается в документе.

На фоне заявления газового монополиста пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подверг критике санкционную политику Вашингтона против СП-2 и назвал действия американских властей незаконными.Читайте такжеОстановка санкций против Северного потока-2: у Байдена предложили Германии сделку

"Северный поток- 2" продолжает сталкиваться с грубым давлением со стороны США, причем незаконные с точки зрения международного права ограничения растут", - сказал пресс-секретарь Путина.

Также он добавил, что Россия разочарована такими действиями, но все же планирует завершить проект. При этом российские власти намерены внимательно следить за ситуацией.

"Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию, анализируем ее, с тем чтобы продолжить последовательную работу по финализации этого проекта", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Северный поток-2 новости

  • Конгресс США преодолел вето Дональда Трампа на оборонный бюджет, в связи с этим санкции против газопровода Северный поток-2 вступили в силу уже с 1 января 2021 года.
  • Компания Nord Stream AG объявляла о намерении 15 января запустить строительство участка газопровода в территориальных водах Дании, однако достройка Северного потока-2 не началась по "техническим причинам". В России полагают, что строительство поставили на паузу из-за отсутствия разрешения на проведение работ для трубоукладчика Академик Черский. Проблема возникла по причине выхода из проекта норвежского сертификатора DNV GL в связи с угрозой американских санкций.
  • В США предупредили Германию о намерении ввести новые санкции в отношении Северного потока-2. На этот раз против трубоукладчика Фортуна и компании-владельца судна.

новости России Газпром Кремль Дмитрий Песков Северный поток-2
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