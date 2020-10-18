Гематомы и переломы: подсчитано число задержанных в Беларуси

На марше в Минске 17 октября арестовали 51 человека.
За время массовых акций протеста в Беларуси уже задержали почти 15 тысяч человек.
Об этом заявили в запрещенном режимом Лукашенко правозащитном центре Вясна.
На марше в Минске 17 октября арестовали 51 человека. Большинство задержанных - студенты, вышедшие на "марш молодежи", который должен был состояться параллельно с "маршем женщин".
С учетом того, что участники мирных акций протеста сдаваться не собираются и продолжают выходить на марши, количество задержанных и арестованных будет увеличиваться.
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"Ситуация сложная. Уже почти 15 тысяч человек задержаны во время двух с половиной месяцев протестов. Это больше, чем арестов в Польше во время действия военного положения. А Беларусь - в четыре раза меньше, чем Польша", - рассказал Польскому радио главред газеты Наша Нива Андрей Дынько.
На задержанных протестующих составляют протоколы о якобы нарушении правопорядка, заставляя оплатить штраф или отбыть 15 суток ареста.
Те, кто вышел из СИЗО, рассказывают журналистам о нечеловеческих условиях содержания, издевательствах и жестоких избиениях милиционеров. Так, 3 октября в больнице умер 36-летний Денис К., которого привезли из следственного изолятора.
У мужчины диагностировали многочисленные гематомы, черепно-мозговую травму, переломы ребер и другие повреждения. Он рассказал, что его избили правоохранители, однако в МВД эту версию отрицают, заявив о том, что такие тяжкие повреждения тот получил, "упав с нар".
Правозащитный центр Вясна собрал список из 300 фамилий людей, против которых начаты уголовные дела, им грозит длительное заключение по сфабрикованным делам.
Санкции против режима Лукашенко – о чем сообщалось ранее:
- 13 октября спикер по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей Петер Стано заявил, что Европейский Союз может расширить санкции против чиновников и представителей власти Беларуси в случае применения боевого оружия против участников протестов.
- 3 октября Евросоюз обнародовал санкционный список белорусских чиновников, которые попали под ограничительные меры в связи с нарушением прав человека и фальсификациями на президентских выборах в Беларуси.
- 2 октября Европейский Союз официально ввел ограничительные меры против 44 государственных деятелей республики Беларусь. Непризнанного президента РБ Александра Лукашенко в санкционных списках нет.
- 31 августа санкции против режима Александра Лукашенко ввели страны Балтии. Литва, Латвия и Эстония запретили въезд на территории своих государств 30 белорусским чиновникам.