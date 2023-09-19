Генсек ООН сделал громкое заявление насчет вторжения РФ в Украину и реформы СБ

Необходимо реформировать Совбез ООН в соответствии с современным миром, уверен Антониу Гутерриш.

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Антониу Гутерриш высказался насчет войны в Украине / Коллаж: Главред, Фото: 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского, Скриншот

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем вступительном слове на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что вторжение России в Украину нарушает Устав ООН и международное право, а также привело "к целой волне ужасов".

"Если бы каждая страна выполняла свои обязательства по Уставу, право на мир было бы гарантировано. Когда страны нарушают эти обязательства, они создают мир отсутствия безопасности для всех. Доказательство – вторжение России в Украину", - сказал Гутерриш в своей речи на открытии Генеральной ассамблеи ООН, которая транслировалась на сайте организации.

Он подчеркнул, что эта война, противоречащая Уставу Организации Объединенных Наций и международному праву, "породила целый ряд ужасов".

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"Жизни разрушены, права человека нарушены, семьи разлучены. Дети травмированы, надежды и мечты разбиты. Но за пределами Украины война имеет серьезные последствия для всех нас. Ядерные угрозы подвергают нас всех риску. Игнорирование глобальных договоров и конвенций делает нас всех более уязвимыми. А "отравление" глобальной дипломатии препятствует прогрессу по всем направлениям", - заявил генсек ООН.

Необходимость реформирования ООН

При этом он подчеркнул, что выстроенная после Второй мировой войны система международных институций нуждается в немедленных изменениях.

"Пора обновить многосторонние институции, исходя из экономических и политических реалий XXI века, основывающихся на равенстве, солидарности и универсальности, закрепленных в принципах Устава ООН и международного права", - сказал Гутерреш.

По его убеждению, это предусматривает реформирование Совбеза в соответствии с современным миром и "изменение международной финансовой архитектуры, чтобы оно стало действительно универсальным и служило глобальной страховкой для оказавшихся в беде государств".

При этом он признал, что ввести необходимые изменения будет сложно. "У меня нет иллюзий: реформы - это вопрос власти. Я понимаю, что существует множество конкурирующих интересов и планов. Однако, альтернатива реформам – не статус кво, а дальнейшая фрагментация. Речь идет о реформировании или разрыве", - подытожил Гутерреш.

Ранее у Владимира Зеленского жестко раскритиковали ООН за поддержку путинского режима. Советник руководителя Офиса президента назвал это "интересным сигналом мира XXI века".

Напомним, ранее сообщалось о том, что ООН хочет "обнулить" часть санкций против РФ. Дмитрий Кулеба отреагировал на опубликованную в СМИ информацию о якобы стремлении некоторых политиков Запада отменить часть санкций против России.

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