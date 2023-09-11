ООН хочет 'обнулить' часть санкций против РФ: появилась острая реакция Кулебы

Кулебе известно о попытках некоторых "сил" на Западе продвигать соответствующие предложения.

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Гутерреш предлагал России отменить часть санкций / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, un.org

Глава МИД Дмитрий Кулеба отреагировал на опубликованную в СМИ информацию о якобы стремлении некоторых политиков Запада отменить часть санкций против России.

На пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок у Кулебы поинтересовались его мнением по поводу указанной в BILD информации о якобы попытках генсека ООН Антониу Гутерреша снять часть санкций против РФ в обмен на ее возвращение к "зерновому соглашению".

Кулеба ответил достаточно остро.

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"Вопрос обнуления санкций в принципе не может стоять. Потому что если сейчас что-то обнулить, то завтра Россия разбомбит еще дополнительный порт и начнет шантажировать мир новыми требованиями", - подчеркнул глава МИД.

Министр указал, что ему известно о попытке некоторых политиков продвигать эту позицию.

"Я четко сказал, что если у кого-то есть желание позволить семье Патрушева, который презирает, ненавидит Запад и хочет его разрушить, заработать пару сотен миллионов долларов на Россельхозбанке, то можете его подключить снова к SWIFT. Как эти люди будут иметь к себе какое-либо уважение после этого, мне трудно представить", - высказался Кулеба.

Тайные переговоры ООН и России

Bild ранее писал со ссылкой на тайное письмо Антониу Гутерреша, что ООН ведет переговоры с Россией о снятии части санкций в обмен на возвращение Москвы к "зерновому соглашению".

Согласно опубликованному письму, Гутерриш, в частности, предложил российскому госбанку вернуться в SWIFT.

Для обхода санкций генсек ООН предлагает использовать специально основанную дочернюю компанию подсанкционного российского банка под названием "RSHB Capital SA".

Более того, ООН хочет застраховать российские корабли от украинских атак.

Официально эту информацию в организации не подтверждали. Однако вчера, 10 сентября, глава МИД России Сергей Лавров "намеком" подтвердил факт таких переговоров. Министр дал понять, что Кремль хотел бы еще больших уступок со стороны Запада.

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