Германия придумала, как ускорить поставки зениток Gepard в Украину - Spiegel

Украина должна получить 30 зенитных установок, а военнослужащие ВСУ уже проходят подготовку в Германии.
На фоне полномасштабной войны в Украине, власти Германии наконец-то нашли способ значительно ускорить поставки нашей стране зенитных самоходных установок Gepard, пишет издание Spiegel.
По информации СМИ, уже на протяжении ближайших месяцев наладят производство боеприпасов и Gepard, которые сразу отправят в Украину - в Минобороны Норвегии уже нашелся производитель, который обеспечит эти важные поставки вооружения.
Известно, что главная проблема в немецкими Gepard состоит в том, что сейчас доступно менее 60 000 снарядов, но теперь компания из Норвегии обязалась запустить производство специальных 35-мм снарядов.
Читайте также"Мы знаем только 10%": в Германии выявили 200 русских шпионов и их куратора - Bild
Как ожидается, наша страна должна получить 30 зенитных установок, а военнослужащие ВСУ уже проходят подготовку в Германии.
Поставки оружия Украине
Как сообщал Главред, союзники по НАТО продолжат поставлять оружие Украине столько, сколько понадобится. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
"Послание таково: мы будем продолжать делать это – и делать это интенсивно – до тех пор, пока это необходимо для того, чтобы Украина могла защищать себя", – сказал Олаф Шольц 29 июня на второй день саммита НАТО в Мадриде.
1 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна передаст Украине дополнительно шесть гаубиц Caesar и значительное количество бронетехники.
7 июля Министерство обороны Германии отказалось поставлять Украине 200 бронетранспортеров Fuchs. Министр обороны страны Кристин Ламбрехт объяснила отказ интересами безопасности Германии.
По словам Ламбрехт, Германия поддерживает Украину, но должна подумать и о своей безопасности
Читайте также:
- Германия требует от Литвы отменить запрет на транзит в Калининград – Spiegel
- Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности: Шольц назвал условие