Германия придумала, как ускорить поставки зениток Gepard в Украину - Spiegel

Германия решила вопрос поставок вооружения в Украину / коллаж фото Bundeswehr/Oliver Schmidt, РБК-Украина

На фоне полномасштабной войны в Украине, власти Германии наконец-то нашли способ значительно ускорить поставки нашей стране зенитных самоходных установок Gepard, пишет издание Spiegel.

По информации СМИ, уже на протяжении ближайших месяцев наладят производство боеприпасов и Gepard, которые сразу отправят в Украину - в Минобороны Норвегии уже нашелся производитель, который обеспечит эти важные поставки вооружения.

Известно, что главная проблема в немецкими Gepard состоит в том, что сейчас доступно менее 60 000 снарядов, но теперь компания из Норвегии обязалась запустить производство специальных 35-мм снарядов.

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Как ожидается, наша страна должна получить 30 зенитных установок, а военнослужащие ВСУ уже проходят подготовку в Германии.

Поставки оружия Украине

Как сообщал Главред, союзники по НАТО продолжат поставлять оружие Украине столько, сколько понадобится. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Послание таково: мы будем продолжать делать это – и делать это интенсивно – до тех пор, пока это необходимо для того, чтобы Украина могла защищать себя", – сказал Олаф Шольц 29 июня на второй день саммита НАТО в Мадриде.

1 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна передаст Украине дополнительно шесть гаубиц Caesar и значительное количество бронетехники.

7 июля Министерство обороны Германии отказалось поставлять Украине 200 бронетранспортеров Fuchs. Министр обороны страны Кристин Ламбрехт объяснила отказ интересами безопасности Германии.

По словам Ламбрехт, Германия поддерживает Украину, но должна подумать и о своей безопасности

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