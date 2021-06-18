Глава МИД Франции пока не видит Украину в НАТО

Жан-Ив Ле Дриан сейчас не видит Украину в Альянсе / Reuters

Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан пока не видит Украину членом военно-политического блока НАТО (Североатлантический Альянс).

Пока нет условий для приема украинского государства в НАТО, сказал министр во время интервью телеканалу BFMTV.

По его мнению, условия для вступления Украины в Альянс еще не сложились.

"Считаю, что в настоящий момент условия для приема Украины в НАТО не сложились", – заявил глава МИДа.

Напомним, Киев стал активно рваться в НАТО после того, как Российская Федерация в 2014 году пошла на агрессию в отношении Украины – захватила Крым и вторглась на часть Донбасса.

Украинские власти отказались от внеблокового статуса и хотят получить План действий по членству в Альянсе. РФ категорически против того, чтобы Украина стала членом Альянса.

Жан-Ив Ле Дриан уже делал "зрадные" заявления. В 2019 году министр иностранных дел Франции утверждал, что Россия культурно принадлежит к европейскому сообществу.