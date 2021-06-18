УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Глава МИД Франции пока не видит Украину в НАТО

18 июня 2021, 10:10
Прослушать новость
Остановить

Вступление в НАТО Украины "не назрело", полагает французский министр.

Глава МИД Франции сейчас не видит Украину в Альянсе
Жан-Ив Ле Дриан сейчас не видит Украину в Альянсе / Reuters

Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан пока не видит Украину членом военно-политического блока НАТО (Североатлантический Альянс).

Пока нет условий для приема украинского государства в НАТО, сказал министр во время интервью телеканалу BFMTV.

По его мнению, условия для вступления Украины в Альянс еще не сложились.

"Считаю, что в настоящий момент условия для приема Украины в НАТО не сложились", – заявил глава МИДа.

Напомним, Киев стал активно рваться в НАТО после того, как Российская Федерация в 2014 году пошла на агрессию в отношении Украины – захватила Крым и вторглась на часть Донбасса.

Украинские власти отказались от внеблокового статуса и хотят получить План действий по членству в Альянсе. РФ категорически против того, чтобы Украина стала членом Альянса.

Жан-Ив Ле Дриан уже делал "зрадные" заявления. В 2019 году министр иностранных дел Франции утверждал, что Россия культурно принадлежит к европейскому сообществу.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

НАТО Жан-Ив Ле Дриан
Сейчас вы просматриваете новость «Глава МИД Франции пока не видит Украину в НАТО». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
На Украину налетит резкое похолодание и опасная аномалияНа Украину налетит резкое похолодание и опасная аномалия Как жить дольше: три чая, которые помогут снизить риск рака, сердечных приступов и инсультаКак жить дольше: три чая, которые помогут снизить риск рака, сердечных приступов и инсульта В Белом доме раскрыли, о чем договорились Байден и Путин по УкраинеВ Белом доме раскрыли, о чем договорились Байден и Путин по Украине Кива и Тищенко подрались в Раде: полное видео бояКива и Тищенко подрались в Раде: полное видео боя Украина поставила условие России и Западу: Северный поток-2 в обмен на Крым и ДонбассУкраина поставила условие России и Западу: Северный поток-2 в обмен на Крым и Донбасс

Последние новости

10:19

Гороскоп на завтра 19 июня 2021 всех знаков Зодиака: три успеха и рабочий провал

10:15

Нафтогаз еще выше задрал цены на газ для населения Видео

10:10

Глава МИД Франции пока не видит Украину в НАТО

10:07

"Закройте рот": Верещук и Омелян поругались в прямом эфире Видео

09:21

Украине грозит новая волна COVID-19: врачи рассказали, откуда и когда "завезут" новый опасный штамм Видео

Реклама
08:47

Взрыв на газопроводе и сильный пожар: в центре Луганска случилось ЧП Видео

08:20

Коронавирус в Украине 18 июня: выявлено меньше тысячи новых больных Видео

07:57

Борьба с инакомыслием по-китайски: какие новые ограничения Кремль придумал россиянам мнение

07:54

Илларионов раскрыл, как Байден повысил градус риска для Украины после встречи с Путиным Видео

07:28

Гороскоп на 18 июня 2021 всех знаков Зодиака: тайная подстава и крутое изменение Видео

07:21

Итоги встречи Байдена и Путина: чат с Андреем Илларионовым

07:17

"Взять" Горловку и Донецк: в СНБО оценили шансы ВСУ освободить оккупированные территории Видео

07:10

Торопливость и раздражение: эксперт прокоментировал поведение Путина и Байдена на встрече в Женеве

06:44

Массовое отравление в Харькове: 34 человека попали в больницу после посещения ресторана

06:30

Как работают Укрпочта и Новая почта на Троицу и День Конституции 2021 Видео

06:08

Последний шанс для хулигана: Байден дал Путину испытательный срок мнение

05:40

Военная операция России в Украине: эксперт раскрыл план катастрофы для Путина

05:27

Представлен смартфон с самой большой в мире камерой Фото

05:10

"Кулак будет позже": дипломат раскрыл сценарий Байдена против Путина

04:55

Можно ли неограниченно продлевать жизнь человека - ответ ученых

Реклама
04:37

Продюсер объяснил, почему Украина проигрывает музыкальную войну России

03:50

Обнародованы системные требования и пачка красивых скриншотов Forza Horizon 5 Фото

03:02

Врачи рассказали, поможет ли секс справиться с аллергией Видео

02:16

Новые баталии из-за "языкового вопроса": эксперт объяснил, при чем тут бизнес Видео

01:28

Как передать показания счетчиков воды, если случился сбой на сайте Киевводоканала Видео

00:53

ВОЗ предупреждает: человечеству грозит новый опасный штамм коронавируса

17 июня, четверг
23:59

Врач назвала две привычки, которые сильнее других влияют на здоровье

23:31

Почему я сильно потею: о чем пытается сказать ваше тело Видео

23:20

В США после встречи Байдена и Путина заговорили о санкциях против РФ Видео

22:56

Шашлык из семги и манная каша: чем кормят нардепов и какая стоимость блюд Видео

22:39

Умер от жуткой боли: под Ровно у грузовика отлетело колесо и оторвало пешеходу руку Видео

22:39

Горячая ванна помогает худеть: сколько нужно оставаться в ней Видео

22:21

Украину накроет адская жара с "сюрпризом" Видео

22:19

В Киеве вспыхнул заброшенный Ледовый стадион

22:15

Симптомы сердечного приступа на руках: на что срочно обратить внимание Видео

21:40

В Одесской области по морю пронесся гигантский смерч Видео

21:29

Ученые назвали косметику, которая вызывает рак и другие опасные заболевания Видео

21:27

Мощная поддержка Киева и слова Байдена: в США раскрыли детали переговоров с Путиным Видео

21:17

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 презентовали новый ролик предстоящей игры Видео

21:14

Экс-начальник штаба полка "Азов" заявил, что Филатов и Корбан "примазываются" к освобождению Мариуполя

Реклама
20:56

Ученые узнали, какие водители чаще засыпают за рулем Видео

20:51

Байден предупредил Путина об ударе: в Белом доме объявили о "красных линиях" для Вашингтона Видео

20:35

Шевченко откровенно высказался о победе сборной Украины и рассказал о звонке Зеленского Видео

20:31

Гаджет дня: "магический" шар, превращающий Apple Watch в настольные часы Видео

20:30

В ООН поведали об угрозе, опаснее коронавируса, от которой нет вакцины Видео

19:52

"Никаких подарков не было": Кравчук поведал, во сколько обошелся Украине Крым Видео

19:33

Названы способы, как отвести от себя плохие приметы Видео

19:23

Зеленский запустил новый план по Донбассу в Украину: у Лаврова сделали резкое заявление Видео

19:14

Украинцев хотят лишить части выходных

18:58

В магазине Epic Games Store бесплатно отдают сразу две игры Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять