Глава МИД Франции пока не видит Украину в НАТО

Вступление в НАТО Украины "не назрело", полагает французский министр.
Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан пока не видит Украину членом военно-политического блока НАТО (Североатлантический Альянс).
Пока нет условий для приема украинского государства в НАТО, сказал министр во время интервью телеканалу BFMTV.
По его мнению, условия для вступления Украины в Альянс еще не сложились.
"Считаю, что в настоящий момент условия для приема Украины в НАТО не сложились", – заявил глава МИДа.
Напомним, Киев стал активно рваться в НАТО после того, как Российская Федерация в 2014 году пошла на агрессию в отношении Украины – захватила Крым и вторглась на часть Донбасса.
Украинские власти отказались от внеблокового статуса и хотят получить План действий по членству в Альянсе. РФ категорически против того, чтобы Украина стала членом Альянса.
Жан-Ив Ле Дриан уже делал "зрадные" заявления. В 2019 году министр иностранных дел Франции утверждал, что Россия культурно принадлежит к европейскому сообществу.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".