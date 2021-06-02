УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Глупые обвинения": у Лаврова закатили истерику из-за позиции США по Донбассу

2 июня 2021, 09:52
Прослушать новость
Остановить

В МИД РФ обвинили США в увязывании важного договора с ситуацией на Донбассе.

В Рф выдвинули обвинения против США
В МИД РФ сделали заявление по Донбассу / Reuters

В РФ выдвинули обвинения против США из-за позиции Вашингтона в связи с российской агрессией на Донбассе.

В Москве говорят, что США увязывают вопрос сохранения Договора по открытому небу (ДОН), предусматривающего разведывательные полеты стран-участниц над территорией друг друга, с ситуацией на Донбассе, пишет Лента.ру со ссылкой на замглавы МИД России Сергея Рябкова.

Дипломат РФ уверен, что позиция США по этому важному вопросу "густо замешана на абсолютно абсурдных, глупых обвинениях России применительно к тому, что происходит на Донбассе".

"И, к сожалению, все происходящее вокруг Донбасса стало еще одним поводом для США аргументировать в пользу собственного невозвращения в ДОН. Это безответственный курс. Мы осуждаем такую линию и рассчитываем, что все же здесь будет проявлено больше понимания реальности и больше ответственности", — добавил Рябков.

Читайте такжеУдар РФ из Беларуси: в России оценили худший сценарий для Украины

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

новости России новости США новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Глупые обвинения": у Лаврова закатили истерику из-за позиции США по Донбассу». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Календарь магнитных бурь на июнь 2021: когда хвататься за головуКалендарь магнитных бурь на июнь 2021: когда хвататься за голову Египетская жара в Украине: астролог рассказал, какой будет погода летом 2021-гоЕгипетская жара в Украине: астролог рассказал, какой будет погода летом 2021-го Народ требует крови: как Зеленскому пойти на второй срокНарод требует крови: как Зеленскому пойти на второй срок "Всем бы такой штатив": в прямом эфире украинского телеканала женщина сверкнула голой грудью"Всем бы такой штатив": в прямом эфире украинского телеканала женщина сверкнула голой грудью Почерк надо менять: почему Россия причастна к посадке самолета в МинскеПочерк надо менять: почему Россия причастна к посадке самолета в Минске

Последние новости

10:30
Одруження наосліп 2021: Вячеслав Узелков впервые после развода покажет новую невесту
10:26
Netflix отреагировал на скандал с украинцами-нацистами в фильме Брат 2
10:05
Милованов заполучил важный пост в Укроборонпроме
10:01
Рак головы и шеи: четыре первых предупреждающих знака на лице Видео
09:52
"Глупые обвинения": у Лаврова закатили истерику из-за позиции США по Донбассу Видео
Реклама
09:33
Укрпочта продала церковь "раскольникам" – названа сумма
09:14
В Украине бушует непогода: где и когда ждать нового удара стихии Видео
08:48
Гороскоп на 2 июня 2021 всех знаков Зодиака: денежный прокол и запретные покупки Видео
08:41
Зачистка флангов: чем Медведчуку и Порошенко грозят "пленки" Медведчука мнение
08:20
Коронавирус в Украине: растет суточное число новых заражений Видео
08:13
"Нецензурные фото и шантаж": одесский судья пожаловался на террор со стороны "жены"
07:54
Охота на маньяка: в Днепре мстители подожгли и закопали "педофила" Видео
07:50
Высокое давление: четыре физических признака, которые говорят о критическом состоянии Видео
07:45
Помогает ли кофе справиться с недосыпом - ответ ученых Видео
07:25
Лукашенко предложил отдать Протасевича боевикам "ЛНР" и заговорил о смертной казни Видео
07:01
"Какая кошечка": солистка Little Big показала грудь в сексуальном наряде
06:50
В Конгрессе США требуют жестко ударить санкциями по Северному потоку-2 из-за Украины Видео
06:49
"Вовина деревня" на ВДНХ рискует стать кузницей кадров на экспорт мнение
06:30
Когда будет Троицкая родительская суббота 2021: дата, традиции и запреты Видео
06:05
Египетская жара в Украине: астролог рассказал, какой будет погода летом 2021-го
Реклама
05:34
Новая вспышка COVID-19 в Украине: эксперт назвал неожиданные сроки Видео
04:23
В моде немного пикантные и необыкновенные летние юбки миди, в которых чувствуешь себя королевой Фото Видео
03:51
В США объяснили потакание Байдена Путину и упомянули Украину Видео
03:36
Как правильно пишется: как-будто или как будто
03:02
Как защититься от мошенников в Сети: подросткам дали важные советы
02:14
Летняя диета на овощах и фруктах: меню и вкусные рецепты Видео
01:48
Гороскоп на завтра 3 июня 2021 всех знаков Зодиака: успех в интиме и отказ от мяса, рыбы и молочки Видео
00:51
Как уменьшить признаки старения - ответ ученых Видео
00:19
Голая модель Victoria's Secret развратно позировала в душе
00:00
Почему нельзя смотреть в зеркало ночью: приметы, которые уберегут от несчастья Видео
01 июня, вторник
23:38
Врач предупредила о коварной опасности кваса Видео
23:03
Черная плесень добралась еще до одной страны, есть первые жертвы Видео
23:02
У Авакова придумали, как украинцы смогут зарабатывать "десятину" на нарушениях ПДД Видео
22:25
Политолог рассказал, грозит ли Шарию экстрадиция и почему его боится Зеленский Видео
22:24
Пустыня все ближе: Украине предрекли глобальное изменение климата Видео
21:30
"Пулю в лоб всажу": на Буковине пьяный священник устроил дебош полиции Видео
21:29
В Канаде разрешили миксовать разные вакцины от коронавируса Видео
21:18
Врачи делают эти четыре вещи, чтобы поскорее вылечить воспаление Видео
21:07
Ученые Гарварда назвали лучшие упражнения для костей Видео
21:00
В моду на лето 2021 вошли удобные и немного громоздкие кроссовки из 90-х, которые обожала Леди Ди Фото Видео
Реклама
20:58
Календарь удачи: приметы на деньги по дням недели Видео
20:55
В Минздраве пояснили, кого считать полностью защищенным от COVID-19 Видео
20:52
Низкое либидо: сексперт дала резкий и честный совет женщинам Видео
20:40
Как сделать так, чтобы украинцы добровольно платили налоги мнение
20:15
Врачи поведали подробности трагической смерти внука Филимонова Видео
20:06
Лупил по голове младенца: на Полтавщине "обкуренный" горе-отец убил сына, его наказали Видео
20:05
Украину накроет адская жара и опасная аномалия летом Видео
19:41
Маты и алкоголь: в Киеве блогерша с друзьями разбомбила шикарную квартиру
19:37
Как избежать инсульта с помощью простой утренней привычки Видео
19:30
В Украине с 1 июня подорожал проезд: названы новые тарифы Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять