"Глупые обвинения": у Лаврова закатили истерику из-за позиции США по Донбассу

В МИД РФ сделали заявление по Донбассу / Reuters

В РФ выдвинули обвинения против США из-за позиции Вашингтона в связи с российской агрессией на Донбассе.

В Москве говорят, что США увязывают вопрос сохранения Договора по открытому небу (ДОН), предусматривающего разведывательные полеты стран-участниц над территорией друг друга, с ситуацией на Донбассе, пишет Лента.ру со ссылкой на замглавы МИД России Сергея Рябкова.

Дипломат РФ уверен, что позиция США по этому важному вопросу "густо замешана на абсолютно абсурдных, глупых обвинениях России применительно к тому, что происходит на Донбассе".

"И, к сожалению, все происходящее вокруг Донбасса стало еще одним поводом для США аргументировать в пользу собственного невозвращения в ДОН. Это безответственный курс. Мы осуждаем такую линию и рассчитываем, что все же здесь будет проявлено больше понимания реальности и больше ответственности", — добавил Рябков.

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