Гранаты и резиновые пули: в Минске силовики вновь устраивают зверства

Жуткие события происходят в районе улиц Нововиленской и Орловской.
Сегодня в столице Беларуси силовики ОМОНа начали жесткий разгон протестующих - все это происходит на улице Орловской.
Местное издание TUT.BY пишет о взрывах светошумовых гранат в районе улиц Нововиленской и Орловской. В результате жесткого разгона есть пострадавшие.
Граната взорвалась прямо у ног девушки. Она так и осталась стоять в дыму, потом побежала с толпой. Со стороны правоохранителей применяются спецсредства. В подъезде, возле которого была взорвана свето-шумовая граната, разбились стекла.
Кроме того, местные СМИ пишут, что силовики в отношении протестующих использовали резиновые пули. Есть пострадавшие.
События в Беларуси
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 13 октября объявила режиму Александра Лукашенко ультиматум: если до 25 октября 23:59 он не остановит насилие на улицах, не подаст в отставку и не отпустит всех заключенных, с 26 октября стартует общенациональная забастовка в Беларуси.
- Тихановская призвала сотрудников силовых структур перейти на сторону оппозиции и гарантировала сохранение их рабочих мест после смены власти.
- Белорусский политолог Павел Усов считает, что белорусская забастовка не будет носить массовый характер. По его мнению, сейчас нет фактора шока, как было в августе, а народ постепенно привыкает к тому, что происходит в стране.
Автор: Екатерина Трохимчук