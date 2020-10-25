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Гранаты и резиновые пули: в Минске силовики вновь устраивают зверства

25 октября 2020, 18:30

Жуткие события происходят в районе улиц Нововиленской и Орловской.

Силовики устроили разгон демонстрантов

Сегодня в столице Беларуси силовики ОМОНа начали жесткий разгон протестующих - все это происходит на улице Орловской.

Местное издание TUT.BY пишет о взрывах светошумовых гранат в районе улиц Нововиленской и Орловской. В результате жесткого разгона есть пострадавшие.

Граната взорвалась прямо у ног девушки. Она так и осталась стоять в дыму, потом побежала с толпой. Со стороны правоохранителей применяются спецсредства. В подъезде, возле которого была взорвана свето-шумовая граната, разбились стекла.

Кроме того, местные СМИ пишут, что силовики в отношении протестующих использовали резиновые пули. Есть пострадавшие.

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