"Идет захват территории": Пригожин в истерике собрался воевать за Белгородщину

Руководитель боевиков ЧВК Вагнера Пригожин обвинил Министерство обороны оккупантов агрессора России в "беспределе" на территории Белгородской области.

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ЧВК Вагнер готовы самостоятельно отправиться в Белгородскую область - Пригожин / Коллаж: Главред, скриншот соцсети

Главарь боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что в Белгородской области идет, дескать, "захват территории". Он собрался перебросить в регион своих боевиков.

Как сообщает пресс-служба Пригожина, руководитель российских боевиков обвинил Министерство обороны оккупантов РФ в неспособности урегулировать ситуацию в Белгородской области.

По его словам, идет захват региона, и если ведомство Шойгу "не решит проблему", боевики ЧВК Вагнера будут переброшены на Белгородщину.

"Идет уже захват этой территории. Безусловно, мы придем в Белгородскую область и защитим наш, подчеркиваю, российский народ. И ожидать приглашения – чьего-то – и спрашивать, можно ли нам прийти, мы не будем", - подчеркнул Евгений Пригожин.

Операция добровольцев России в Белгородской области

1 июня Русский добровольческий корпус объявил начало второй фазы своей военной операции в Белгородский области.

Бойцы заявили, что они ведут боевые действия, которые направлены на организацию прорыва в направлении Шебекино. Российские пропагандисты говорили, что шебекинское МАПП якобы "атаковано танками".

Позже в РДК рассказали об ударе из РСЗО Град по зданию МВД в Шебекино.

Бойцы Легиона Свобода России, которые ранее заявили о своем заходе в РФ, показали, как уничтожают военную технику оккупантов в Белгородской области.

Также в Легионе Свобода России рассказали, что ополченцы России ведут бои в Новой Таволжанке и Титовке – предместье Широкино.

В Главном управлении разведки Минобороны подтвердили сведения о том, что добровольцы России проводят свою операцию на Белгородщине. Однако их действия Украиной не координируются.

Военная операция ополченцев России продолжается.

Смотрите видео, в котором бойцы Легиона Свобода России показали трофеи из Белгородщины:

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