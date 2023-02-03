'Иди на фронт, если ты такая пророссийская': в РФ затравили и выгоняют из дому блогерку Эльвину

Разозленные роликами Эльвины украинцы устроили ей полноценную травлю по всем правилам интернет-искусства. И путинские силовики ей не захотели помогать.

В РФ затравили и выгоняют из дому блогерку Эльвину/ скриншот из видео

Скандальная российская блогер Эльвина Боровкова (она же el.ellyl), которая изо всех сил пыталась подыграть русской пропаганде и всячески изрыгала желчь на Украину и украинцев, записала полный нытья ролик к своим фолловерам.

Ее украинофобские ролики так и не принесли ей желаемых денег и успеха. А разозленные украинцы устроили ей полноценную травлю по всем правилам интернет-искусства. Они вызывают на адрес ее съемной квартиру пожарных, заказывают доставку и вообще всячески развлекаются. А теперь и вовсе хозяин квартиры, где Эльвина живет с матерью, решил выставить ее на улицу. И – вишенка на торте – в Ярославле, где все вышеописанное происходит, от блогерки шарахаются как от чумной. И риэлторы не хотят иметь с ней дела.

"Иди на фронт, если ты такая пророссийская" – якобы сказали ей в риэлторской фирме и пригрозили сдать в полицию. Путинские силовики тоже отказались ей помогать, со слезами на глазах закончила свою речь Эльвина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бывший солист группы "Время и Стекло" Алексей Positiff Завгородний записал первый сольный трек.

Музыкант "воспел" российских блогеров, которые поддерживают войну в Украине, а также плачут из-за ухода социальных сетей и стабильных заработков.

До того сотрудница парламентского телеканала Рада - гостевой администратор канала Рада Полина Шишкина - призналась в своей ненависти к украинскому языку.

В Сети появилось видео на котором она говорит, что ненавидит украинский язык, а дизайн флага "такой себе". После широкого резонанса Шишкина принесла извинения перед украинцами за свои позорные заявления.

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