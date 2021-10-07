"Исторический прорыв в науке": ВОЗ впервые в истории одобрила вакцину от малярии

Ежегодно от этой болезни умирает более 260 тысяч детей / Фото Pixabay

Всемирная организация здравоохранения впервые одобрила использование вакцины Mosquirix против малярии для детей, которые живут в странах, где риск заразиться этой инфекцией особенно велик. Речь идет прежде всего о странах Африки, расположенных к югу от Сахары.

Ученые считают, что прививка в комплексе с другими мероприятиями поможет снизить уровень заболеваемости в Африке на 70%, где от болезни ежегодно умирают 260 тыс. детей. Об этом говорится на сайте организации.

"Это исторический момент. Долгожданная вакцина против малярии для детей - это прорыв в науке, детском здоровье и борьбе с малярией. Использование этой вакцины в дополнение к существующим средствам профилактики малярии может ежегодно спасать десятки тысяч молодых жизней", – сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

В ООН заявляют, что вакцина против малярии показала свою безопасность и эффективность в предотвращении тяжелых форм малярии.

Вакцину против малярии разрабатывали 30 лет

По данным клинических испытаний, которые длились около 4 лет. Во время тестирования препарат предотвращал 39% случаев заражения малярией и 29% случаев течения заболевания в тяжелой форме среди детей в Африке.

Реклама

В то же время ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины выяснили, что среди детей, которые были вакцинированы RTS,S, одновременно применяли противомалярийные препараты, количество случаев госпитализации или смерти сократилось на 70%.

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline (GSK), которая разработала эту вакцину, должна поставлять до 15 миллионов доз препарата в год по цене не более чем на 5% превышающей стоимость производства.

С 2019 года в клинических испытаниях препарата приняли участие более 800 тысяч детей в Гане, Кении и Малави.

Опасности малярии: почему появление вакцины важно

Гебрейесус подчеркнул, что вакцина – это подарок для всего человечества, но для стран Африки она имеет особое значение, ведь именно в них происходит наибольшее число заражений.

ВОЗ также ожидает решения о финансировании со стороны мирового сообщества здравоохранения для более широкого внедрения вакцины.

Ранее в украинском Министерстве защиты окружающей среды прогнозировали, что из-за глобального потепления в Украине могут появиться новые болезни, в частности, малярия.