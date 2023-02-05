Истребители Украине и отправка войск на войну с РФ: Боррель объяснил позицию Евросоюза

Украине нужно оказывать помощь любыми возможными способами, сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью французским журналистам.

В Европе пока не обсуждают вопрос поставок Украине истребителей - Боррель / Коллаж Википедия, УНИАН

На Западе пока не рассматривают возможность поставок Украине истребителей. Европа настроена серьезно помогать Киеву, однако отправлять свои войска для войны с агрессором Россией страны не будут. Об этом заявил Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В интервью El Pais он рассказал о том, что сейчас западный мир не рассматривает возможность поставок Украине боевых самолетов.

"Посмотрим, что будет в будущем. Пока что этот вопрос не стоит на повестке дня", - отметил Боррель.

Кроме того, по его словам, страны ЕС настроены усердно помогать украинскому государству в отражении российской военной агрессии, но не будут отправлять свои войска на помощь Киеву.

"Мы бы вступили в войну, если бы ввели войска – но это уж точно не стоит в повестке дня и никогда не стояло", - подчеркнул Жозеп Боррель.

Истребители F-16 для Украины

Журналисты CNN ранее опубликовали материал, в котором речь шла о том, что Соединенные Штаты не собираются блокировать возможные решения других стран о поставках Украине истребителей F-16.

Однако Вашингтон, судя по всему, сам отправлять Киеву боевые самолеты пока не собирается.

В Politico отмечали, что в Пентагоне возмутились словами президента Джо Байдена, который ранее не поддержал передачу F-16 Украине. В американском военном ведомстве допустили поставки боевых самолетов Киеву.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сказал, что Париж готов обсуждать с Киевом вопрос передачи Украине истребителей F-16. Никаких "табу" по этой ситуации нет. Впрочем, на официальном уровне украинские власти еще не обращались к Парижу с такой инициативой.

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