Из белорусов делают 'зомби': армия готова к вторжению в Украину - оппозиционер

Армия Беларуси находится под большим влиянием России и модернизируется по ее образцу.

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Белорусская армия подготовлена к войне против Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Белорусская армия готовится к войне с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Лукашенко модернизировал вооружение, которое получил от России, и создал пророссийскую атмосферу среди военных. Однако белорусские военные не хотят участвовать в военных действиях на территории Украины. Об этом рассказал основатель инициативы BYPOL, которую создали бывшие белорусские силовики, выступающие против режима Лукашенко, Александр Азаров в эфире "Еспресо".

"С начала полномасштабного вторжения России в Украину белорусская армия постоянно готовится к войне. Лукашенко модернизировал вооружение, которое было получено из РФ, то есть речь идет о вооружении, которого раньше не было в Беларуси. А белорусская армия находится под сильным давлением армии РФ, то есть из белорусских военных делают таких зомби, людей пророссийского мира. Люди фактически теряют белорусскую идентичность", - отметил Азаров.

Также он заметил, что подразделения специальных операций, которые ранее размещались на границе с Украиной, сейчас вернулись на свои базы, но армия остается готовой к вторжению в Украину. Азаров подчеркнул, что белорусские военные не желают участвовать в прямых военных действиях на территории Украины, поскольку понимают, что это может иметь катастрофические последствия.

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"На границе преимущественно происходят разведывательные мероприятия и действия, туда направляются подразделения РЭБ, устанавливаются локаторы для проведения разведки. Постоянно выезжают группы, которые контролируются белорусскими пограничниками. Но реально армия уже в принципе подготовлена к вторжению в Украину. Однако мы не считаем, что такое вторжение может произойти, потому что это приведет к катастрофическим последствиям. И сами белорусские военные не хотят участвовать в непосредственных военных действиях на территории Украины", - добавил основатель инициативы BYPOL.

По словам Азарова, белорусская пропаганда направлена на объединение граждан и военных Беларуси с Россией в один народ.

Вовлечение Беларуси в войну

Напомним, представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что прямое привлечение армии Беларуси к войне в Украине на стороне российских оккупантов остается мечтой Путина. Несмотря на давление со стороны России, такого привлечения пока не произошло и белорусская армия не участвовала в войне против Украины.

Как сообщал Главред, на данный момент российское наступление с белорусской территории маловероятно. По мнению генерала армии Украины Маломужа, Лукашенко не будет рисковать и не пропустит российские войска через свою территорию, а тем более не отправит собственную армию на войну против Украины.

Кроме этого, бывший военный офицер Сергей Бульба утверждает, что белорусские войска пока не имеют ударного потенциала для нового наступления на Киев с севера. Он считает, что эти войска не являются значимой угрозой для Украины из-за их непрофессионализма и неповоротливости.

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