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Из "ПМР" люди массово бегут после новых взрывов: Приднестровье рискует пойти по пути Донбасса

26 апреля 2022, 12:39

После серии взрывов в непризнанной "Приднестровской молдавской республике" ввели "красный уровень террористической опасности".

В "ПМР" прогремели новые взрывы / mvdpmr.org

Во вторник утром, 26 апреля, в контролируемой РФ марионеточной "Приднестровской молдавской республике" в посёлке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва.

Первый в 6:40, второй в 7:05, сообщает "МВД Приднестровья".

Известно, что из строя выведены две самые мощные антенны: одна – мегаваттная, вторая – полумегаваттная. Обе ретранслировали радио РФ.

/ mvdpmr.org

Оккупанты начали угрожать Украине

Отметим, что главарь боевик "ДНР" Денис Пушилин угрожает Украине "с учётом происходящего в Приднестровье".

Сообщается, что Пушилин заявил, что "после выхода к границам Донецкой области" нужно начинать "следующий этап операции с учётом происходящего в Приднестровье и обстрелов приграничных с Украиной областей РФ".

В ПМР заговорили о "террористической угрозе"

После серии взрывов в непризнанной "Приднестровской молдавской республике" ввели "красный уровень террористической опасности", сообщает РИА Новости

"Глава Приднестровья" провел "заседание Совбеза" по вопросу "террористических атак против объектов инфраструктуры и госучреждений".

"Красный уровень террористической опасности" предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности, заявил лидер так называемой "ПМР".

Власти непризнанной "республики" заявили, что в Приднестровье зафиксировано уже три теракта: против здания МГБ, воинской части в селе Парканы и вышки радиотелецентра.

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Взрывы в "ПМР" - реакция Кишинева

Президент Молдовы Майя Санду 26 апреля созвала заседание Высшего совета безопасности по инцидентам в Приднестровье.

Об этом сообщила пресс-служба администрации президента Молдовы.

Заседание состоится в 13:00, затем в 15:00 Санду проведет брифинг для прессы.

Что происходит в Приднестровье

После сообщений о взрывах в непризнанном Приднестровье на выезд на подконтрольную молдавскому правительству территорию образовались автомобильные очереди.

На КПП заметны необычные пробки на выезде с территории непризнанной республики.

Приднестровская пропаганда, однако, причиной назвала возвращение людей домой после пасхальных праздников.

Что известно о планах РФ по Приднестровью

Ранее сообщалось о том, что Россия намерена оккупировать Донбасс и южную часть Украины.

Заместитель командующего Центрального военного округа РФ, которого цитируют российские СМИ, заявил, что российская армия в ходе "второго этапа спецоперации" должна установить "полный контроль над Донбассом", а это "позволит создать сухопутный коридор в Крым и воздействовать на жизненно важные объекты ВСУ".

А "контроль над югом Украины даст ВС РФ еще один выход в Приднестровье, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", заявил замкомандующего ЦВО.

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