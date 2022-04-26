Из "ПМР" люди массово бегут после новых взрывов: Приднестровье рискует пойти по пути Донбасса

После серии взрывов в непризнанной "Приднестровской молдавской республике" ввели "красный уровень террористической опасности".
Во вторник утром, 26 апреля, в контролируемой РФ марионеточной "Приднестровской молдавской республике" в посёлке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва.
Первый в 6:40, второй в 7:05, сообщает "МВД Приднестровья".
Известно, что из строя выведены две самые мощные антенны: одна – мегаваттная, вторая – полумегаваттная. Обе ретранслировали радио РФ.
Оккупанты начали угрожать Украине
Отметим, что главарь боевик "ДНР" Денис Пушилин угрожает Украине "с учётом происходящего в Приднестровье".
Сообщается, что Пушилин заявил, что "после выхода к границам Донецкой области" нужно начинать "следующий этап операции с учётом происходящего в Приднестровье и обстрелов приграничных с Украиной областей РФ".
В ПМР заговорили о "террористической угрозе"
После серии взрывов в непризнанной "Приднестровской молдавской республике" ввели "красный уровень террористической опасности", сообщает РИА Новости
"Глава Приднестровья" провел "заседание Совбеза" по вопросу "террористических атак против объектов инфраструктуры и госучреждений".
"Красный уровень террористической опасности" предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности, заявил лидер так называемой "ПМР".
Власти непризнанной "республики" заявили, что в Приднестровье зафиксировано уже три теракта: против здания МГБ, воинской части в селе Парканы и вышки радиотелецентра.
Читайте такжеМолдове следует вернуть Приднестровье, а Грузии – Абхазию и Южную Осетию – Данилов
Взрывы в "ПМР" - реакция Кишинева
Президент Молдовы Майя Санду 26 апреля созвала заседание Высшего совета безопасности по инцидентам в Приднестровье.
Об этом сообщила пресс-служба администрации президента Молдовы.
Заседание состоится в 13:00, затем в 15:00 Санду проведет брифинг для прессы.
Что происходит в Приднестровье
После сообщений о взрывах в непризнанном Приднестровье на выезд на подконтрольную молдавскому правительству территорию образовались автомобильные очереди.
На КПП заметны необычные пробки на выезде с территории непризнанной республики.
Приднестровская пропаганда, однако, причиной назвала возвращение людей домой после пасхальных праздников.
Что известно о планах РФ по Приднестровью
Ранее сообщалось о том, что Россия намерена оккупировать Донбасс и южную часть Украины.
Заместитель командующего Центрального военного округа РФ, которого цитируют российские СМИ, заявил, что российская армия в ходе "второго этапа спецоперации" должна установить "полный контроль над Донбассом", а это "позволит создать сухопутный коридор в Крым и воздействовать на жизненно важные объекты ВСУ".
А "контроль над югом Украины даст ВС РФ еще один выход в Приднестровье, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", заявил замкомандующего ЦВО.
Читайте такжеАтака на "МГБ Приднестровья": в Тирасполе прогремели взрывы
Читайте еще:
- Если РФ попытается перебросить военные самолеты в Приднестровье, Украина будет их сбивать – Генштаб
- Из-за больших потерь оккупанты ищут пополнение в Приднестровье - британская разведка
- Воевать с Украиной не готовы: войска РФ думали атаковать с Приднестровья, но план провалился