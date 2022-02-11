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Израиль срочно вывозит семьи дипломатов из Киева

11 февраля 2022, 19:56

Министерство также рекомендовало гражданам Израиля отказаться от поездок в Украину.

Флаги Украина и Израиль
Израиль вывозит семьи дипломатов и рекомендует отказаться от поездок в Украину / "УНИАН"

Власти Израиля объявили о вывозе семей дипломатов из Киева. Также израильтянам рекомендовано отказаться от поездок в Украину на фоне угрозы вторжения России, информирует израильский телеканал Kan.

По его данным, Министерство иностранных дел Израиля вечером 11 февраля выпустило предупреждение о поездках в Украину. Кроме того, МИД объявил об эвакуации семей дипломатов и сотрудников посольства в Киеве.

"После эскалации ситуации вокруг Украины МИД рекомендует гражданам Израиля, проживающим в стране, рассмотреть возможность остаться там и ни в коем случае не приближаться к горячим точкам", - цитирует телеканал заявление ведомства.

Министерство также рекомендовало гражданам Израиля отказаться от поездок в Украину.

Угроза вторжения России и эвакуация дипломатов

В России заявили, что готовы отвести войска если Запад и Киев пойдут на уступки Москве. Для снижения градуса напряженности у украинской границы РФ требует прекращения совместных учений ВСУ и НАТО, поставок Украине вооружений, вывода с территории государства военных советников и инструкторов Запада, отказа Киева от вступления в НАТО и избрания внеблокового статуса. При этом Альянс якобы должен отменить свою политику "открытых дверей".

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Также сообщалось, что уже ряд стран отзывает дипломатов из Украины на фоне угрозы вторжения РФ. 24 января Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских государственных служащих и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

В заявлении посольства США в Украине отмечается, что "санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они желают; их выезд не обязателен". При этом посольство США в Киеве остается открытым для регулярной работы.

Великобритания начала отзывать сотрудников посольства страны в Украине на фоне опасений российского вторжения.

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