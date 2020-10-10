Известный российский актер попал в больницу из-за "дичайшей" боли

Актер госпитализирован в столице Британии.
Российский актер Дмитрий Шаракоис, который наиболее известен по роли Бориса Левина в сериале Интерны, в Британии попал в больницу из-за "дичайшей" боли.
Шаракоис на своей странице в Instagram поделился, что вызвал скорую помощь в Лондоне и был госпитализирован.
По словам артиста, у него была "дичайшая" головная боль и сильная пульсация в сердце и в голове. Шаракоис добавил, что заподозрил у себя инфаркт или инсульт и почувствовал рядом смерть.
Также актер отметил, что проблемы со здоровьем у него появились несколько недель назад.
"Буду очень рад, если меня оставят в больнице. Давно не чувствовал себя так рядом со смертью", – поделился Шаракоис.
Звезда Интернов также сообщил, что по предварительным оценкам медиков, у него нет инфаркта или инсульта.
- Справка. Дмитрий Шаракоис родился в Москве 15 января 1986 года, пишет Википедия. Окончил Российский институт театрального искусства.
- Снимался в ряде лент, в частности, сыграл роль Шурика в фильме Кавказская пленница! – это ремейк комедии режиссера Леонида Гайдая.
- В 2018 году покинул Россию – из Москвы переехал в Лондон.