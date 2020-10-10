Известный российский актер попал в больницу из-за "дичайшей" боли

Дмитрий Шаракоис госпитализирован / Скриншот

Российский актер Дмитрий Шаракоис, который наиболее известен по роли Бориса Левина в сериале Интерны, в Британии попал в больницу из-за "дичайшей" боли.

Шаракоис на своей странице в Instagram поделился, что вызвал скорую помощь в Лондоне и был госпитализирован.

По словам артиста, у него была "дичайшая" головная боль и сильная пульсация в сердце и в голове. Шаракоис добавил, что заподозрил у себя инфаркт или инсульт и почувствовал рядом смерть.

Также актер отметил, что проблемы со здоровьем у него появились несколько недель назад.

"Буду очень рад, если меня оставят в больнице. Давно не чувствовал себя так рядом со смертью", – поделился Шаракоис.

Звезда Интернов также сообщил, что по предварительным оценкам медиков, у него нет инфаркта или инсульта.