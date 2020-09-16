Известный российский активист покончил с собой

Максим Марцинкевич покончил с собой / t.me/bazabazon

Известный российский активист Максим Марцинкевич покончил с собой. Его многие знали по прозвищу "Тесак".

Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

"Тело Марцинкевича было найдено в одной из камер следственного изолятора №3 в Челябинске, куда он прибыл некоторое время назад для дальнейшей пересылки в Москву. Он находился в одиночной камере. По предварительным данным, для самоубийства Тесак воспользовался одноразовым бритвенным станком", - сказано в сообщении.

По словам источников, Максим оставил предсмертную записку. Её содержание пока неизвестно.

Отметим, самоубийство Марцинкевича подтверждает ТАСС со ссылкой на источник.

Пишут, что Тесака незадолго до смерти перевели в одиночную камеру, и никаких свидетелей произошедшего рядом не оказалось.

Как он пронёс в изолятор лезвие и шнурок, на котором якобы повесился, — также неизвестно. Видеонаблюдение в камере не ведется.

Еще более странной выглядит "предсмертная записка" Тесака, о содержании которой рассказала База. В своём прощальном письме Тесак якобы заявил, что "не хочет доставлять неприятностей" администрации СИЗО-3 Челябинска. Он также попросил передать своей гражданской жене книгу про коммунизм и личный дневник. "Записку" он закончил словами "простите меня".

Тесак должен был выйти на свободу уже в марте 2021 года.

Мы, конечно, готовы поверить во многое, но это почти наверняка убийство.

Максим Марцинкевич - что о нем известно:

Марцинкевич родился 8 мая 1984 года - российский общественный деятель, видеоблогер неонацистского толка, сооснователь и идеолог неформального международного общественного движения "Реструкт", действовавшего на постсоветском пространстве.

Впервые Марцинкевич получил известность как НС-скинхед и лидер межрегионального отделения неонацистской молодёжной организации "Формат 18".

Марцинкевич был трижды приговорён к уголовному наказанию по ст. 282 УК РФ.

В декабре 2018 года его приговорили к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. В июне 2017-го Марцинкевича признали виновным в экстремизме, разбойных нападениях и хулиганстве.

В октябре 2019-го приговор Марцинкевичу пересмотрели, и вид исправительного учреждения, где он отбывал наказание, изменили с колонии строгого режима на колонию общего режима.

По совокупности двух первых приговоров ему было назначено три с половиной года лишения свободы, по последнему — 2 года и 10 месяцев.