Кабаева нацелилась на топ-должность в РФ: экс-депутат Госдумы раскрыла детали

Алина Кабаева уже получила от Владимира Путина резиденцию на Валдае за рождение детей, рассказала Мария Максакова.

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Появились новые детали отношений Владимира Путина и Алины Кабаевой / Скриншот

Сожительница диктатора РФ Владимира Путина Алина Кабаева может планировать занять должность главы Совета Федераций.

Об этом можно судить по ее встречам с нынешней главой СФ Валентиной Матвиенко, рассказала оперная певица Мария Максакова, которая ранее являлась депутатом Госдумы.

Она рассказала о том, что во время встреч с Матвиенко Кабаева специально надевает обручальное кольцо, намекая на свои особые отношение с Путиным. Тем самым она "нервирует" главу СФ и намекает, что в личной жизни она получила другой, более высокий статус, который приближает ее к должности спикера СовФеда.

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В то же время Максакова рассказала о том, что практически ежегодно Кабаева рожает Путину детей, что используется для определенных секретных целей. По ее словам, дети, возможно, нужны российскому диктатору как источник стволовых клеток для экспериментальных препаратов, в частности онкологических. Собеседница не исключила, что дети-мальчики продолжают Путину жизнь.

В то же время сами дети диктатору не нужны, ведь он их тщательно скрывает. Максакова добавила, что Кабаева уже получила от Путина резиденцию на Валдае за рождение детей.

Напомним, офицер Федеральной службы охраны РФ Глеб Каракулов, который был инженером в управлении президентской связи, сообщил о том, что Путин предпочитает перемещаться между своими резиденциями на специальном бронепоезде. При этом на Валдае он бывает чаще всего.

Вероятно, именно там у него "семейное гнездо" с бывшей гимнасткой Алиной Кабаевой. По словам Каракулова, о совместной жизни Путина с Кабаевой знают все офицеры, охраняющие президента РФ.

Ранее сообщалось, что движения президента РФ Владимира Путина и положения частей его тела свидетельствуют о заболеваниях, которые тщательно скрываются.

При этом его ноги буквально ходят ходуном, а руки Путин пытается зафиксировать.

Отмечается, что по данным журналистов, у президента России Владимира Путина не двигается правая рука.

В свою очередь известный врач Евгений Комаровский говорит, что не стоит наедятся на то, что в ближайшее время президент РФ Владимир Путин умрет.

Он обратил внимание на то, что у хозяина Кремля пока не видно критических проявлений болезни.

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