Кадыров опасается протестов в Чечне и потери доверия со стороны Путина – ISW

Директор страны-агрессора РФ Путин может воспользоваться опасениями главы Чечни Кадырова и заставить его отправить больше боевиков в Украину, считают аналитики.

Кадыров опасается, что угрозы его режиму в Чечне приведут к потере доверия со стороны Путина - ISW / Коллаж скриншот YouTube, Кремль

Стремительная реакция главы Чечни Рамзана Кадырова на атаку на полицейский участок в Гудермесе 28 марта демонстрирует его опасения относительно протестов и дестабилизации ситуации в республике. В такой ситуации Кадыров, вероятно, опасается и потери доверия со стороны директора России Владимира Путина, который может воспользоваться обстановкой и заставить Кадырова отправить еще больше боевиков на войну против Украины. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW аналитики обратили внимание на быструю реакцию Кадырова на атаку полицейского участка в Гудермесе, которая произошла во вторник, 28 марта. В результате кадыровцы убили двух мужчин.

Сразу после их гибели Кадыров опубликовал кадры с места инцидента, куда он прибыл вместе чиновниками Чечни, силовиками и своим сыном.

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Как полагают специалисты, реакция Кадырова может свидетельствовать о том, что он опасается протестов в Чечне и событий, которые могут быть направлены на дестабилизацию его авторитарного правления в республике. Демонстративной поездкой на место происшествия Кадыров намеревался "повысить свой имидж сильного человека" и "дать сигнал чеченцам, что любая форма сопротивления его правлению будет устранена".

Аналитики убеждены, что угрозы его режиму в Чечне могут привести к снижению доверия к нему со стороны Путина. Встреча 13 марта Кадырова с Путиным была попыткой повысить значимость Чеченской республики в политической и военной сфере агрессора России.

В ISW подчеркнули, что Путин может воспользоваться опасениями Кадырова и заставить его отправить еще больше боевиков для участия в войне России против Украины.

Стрельба в Гудермесе

В городе Гудермес Чеченской республики РФ поздно вечером 28 марта неизвестные обстреляли полицейский участок.

Telegram-канал Город Глуповъ сообщил, что два человека 5 часов в Гудермесе вели бой против десятков кадыровцев. Когда они погибли, в городе появился Кадыров, чтобы показать себя перед камерами.

Указывается, что атаковавшие РОВД в Гудмермесе приехали на машине с номерами республики Ингушетия.

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