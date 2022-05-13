Как именно россияне готовят и гонят на войну с Украиной "пушечное мясо" - ответ эксперта

Как именно россияне готовят и гонят на войну с Украиной "пушечное мясо" / facebook.com/kommander.nord и ua.depositphotos.com

Российские добровольцы, которых Кремль в последнее время отправляют на войну против Украины, из-за низкого уровня подготовки являются чистой воды "пушечным мясом". Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в комментарии "Телеграф".

Он говорит, что в России еще хватает участники воен в Чечне или Сирии, которые добровольно готовы воевать против Украины. В основном речь идет о немолодых мужчинах. По словам Жданова, во времена бывшего СССР таких добровольцев собирали на трехмесячные сборы для восстановления навыков, затем они проходили теоретическую и практическую часть, муштру и тактические учения. Только после этого их отправляли на фронт.

"Это просто "пушечно мясо". Люди, которые когда-то держали автомат. Не более", ‒ отмечает Жданов. Сейчас же в стране-агрессоре, говорит эксперт, людям всего лишь напоминают, с какой стороны нужно держать за автомат, после чего сразу бросают на передовую ‒ на убой.

Еще одной проблемой для врага Жданов назвал старую советскую расконсервированную технику, на которую садят добровольцев из-за дефицита современной. Эксперт поясняет, что в зависимости от участка фронта такие "вояки" проявляют себя по-разному. Воевать с терробороной, у которой не хватает тяжелой техники и оружия, ‒ одно дело, в то время как с механизированными и аэромобильными бригадами, ‒ бои уже совсем другие.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины продолжают сокрушать российские оккупационные войска, которые пытаются укрепить свои позиции на острове Змеиный. Украинские защитники уже шутят, что остров Змеиный превращается в новую Чернобаевку. Было обнародовано видео уничтожения вражеского катера захватчиков типа Серна.

До того ВСУ уже били по острову Змеиный, который временно оккупировали российские военные. По информации журналиста Романа Цимбалюка, все военнослужащие ВС РФ, которые находились на острове во время нанесения удара ВСУ погибли.

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