"Как крысы разбежались": Лукашенко опустился до оскорблений в адрес протестующих

Александр Лукашенко разразился бранью в адрес протестующих / Reuters

Объявленный президентом Беларуси Александр Лукашенко наблюдал за масштабными акциями протеста в Минске из своего вертолета.

В Сети было опубликовано видео, как Лукашенко летел над Минском, смотрел в окно и просил пилота лететь "ближе к проспекту".

"Ближе, ближе к проспекту. Не вижу проспекта", - говорил Лукашенко на постановочных кадрах.

Он также прокомментировал масштабные акции протеста и людей, которые собрались возле его дворца в Минске.

"Как крысы разбежались", - сказал Лукашенко в адрес митингующих.

Отметим, что на заднем плане был запечатлен сын Лукашенко Николай в военной амуниции.

Внебрачный сын Лукашенко облачился в военную амуницию / Скриншот

На видео также есть диалог Александра и Николая Лукашенко.

Николай Лукашенко: "Ну где они?".

Александр Лукашенко:"Убежали (смех). Они узнали, что ты будешь".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Минске колонна протестующих подошла к резиденции президента Беларуси.