"Как крысы разбежались": Лукашенко опустился до оскорблений в адрес протестующих

Александр Лукашенко взял в руки автомат, защищая свой дворец.
Объявленный президентом Беларуси Александр Лукашенко наблюдал за масштабными акциями протеста в Минске из своего вертолета.
В Сети было опубликовано видео, как Лукашенко летел над Минском, смотрел в окно и просил пилота лететь "ближе к проспекту".
"Ближе, ближе к проспекту. Не вижу проспекта", - говорил Лукашенко на постановочных кадрах.
Он также прокомментировал масштабные акции протеста и людей, которые собрались возле его дворца в Минске.
"Как крысы разбежались", - сказал Лукашенко в адрес митингующих.
Отметим, что на заднем плане был запечатлен сын Лукашенко Николай в военной амуниции.
На видео также есть диалог Александра и Николая Лукашенко.
Николай Лукашенко: "Ну где они?".
Александр Лукашенко:"Убежали (смех). Они узнали, что ты будешь".
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Минске колонна протестующих подошла к резиденции президента Беларуси.