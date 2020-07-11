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Хорватия и Черногория уточнили правила въезда для украинцев

Въезд в Черногорию без дополнительных ограничений в связи с эпидемией COVID-19 разрешен только в случае организованного прибытия воздушным транспортом.

11 июля 2020, 12:09
Борисполь, аэропорт
Черногория и Хорватия уточнили правила въезда для украинцев / УНИАН

Мир в условиях пандемии коронавируса потихоньку открывает свои границы для украинцев. Власти Черногории уточнили правила въезда в страну для жителей Украины.

Об этом сообщает Балканский обозреватель.

В официальных сообщениях правительства и Института общественного здоровья указывается, что для граждан, прибывающих из Украины, действует особый порядок пересечения границы.

Отныне украинцам разрешен въезд в Черногорию без дополнительных ограничений в связи с эпидемией COVID-19 только в случае организованного прибытия воздушным транспортом на условиях, предусмотренных Министерством устойчивого развития и туризма.

На практике это означает, что для авиапассажиров рейсов из Украины наличие тестов не требуется, тогда как путешественникам, направляющимся в Черногорию наземным транспортом, нужно иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до пересечения границы.

Правила въезда в Хорватию

Хорватия приняла решение о необходимости обязательно проходить 14-дневную самоизоляцию для граждан третьих стран, в частности, для Украины.

Об этом заявил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.

"В ночь на 11.07. Хорватия приняла решение об обязательности 14-дневной самоизоляции для граждан третьих стран, в т.ч. для Украины, въезжающих в РХ. При наличии теста на Covid-19 не старше, чем 48 часов, - без самоизоляции. Подробнее позже", - написал Кирилич в Twitter.

Посол пока не уточнил, касается ли это требование граждан, организованно прибывающих на отдых авиарейсами.

Читайте такжеТам властвует коронавирус: Минздрав обновил список стран "красной зоны"Напомним, украинские граждане по состоянию на вторник, 7 июля, могут въехать в 23 страны. Этот перечень включает и государства, куда необходима виза. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В перечень стран входят: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Бурунди, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Сейшельские острова.

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