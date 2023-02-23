"Китай будет последней надеждой РФ": эксперт оценил, сможет ли Кремль уговорить Пекин помочь в войне

РФ может получить необходимые ей современные технологии только у Китая. Иначе России придется завалить фронт смертниками.

Владимир Огрызко оценил, сможет ли РФ убедить Китай помогать ей / Фото: УНИАН, сайт Кремля

Страна-агрессор РФ будет пытаться заручиться поддержкой Пекина и получить от Китая дополнительные вооружения, потому что других вариантов у нее нет. Такое мнение в интервью Главреду озвучил дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Россия будет убеждать китайцев в том, что они должны быть вместе с ней", - сказал он.

По словам Огрызко, Путину нужно современное оружие, чтобы продолжать войну в Украине.

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"Ведь если выводить на поля сражений танки, которые создавались в 80-х годах прошлого века, это, очевидно, не будет выигрышной стратегией. России останется только завалить фронт количеством – количеством старого вооружения и смертников, которых посылают на убой. Такая тактика не принесет Путину победного результата", - объяснил дипломат.

Современные технологии РФ может получить только у Китая, ведь быстро запустить производство баллистических ракет с иранским происхождением не получится, это довольно долгие и сложные процессы.

"Поэтому Китай будет последней надеждой России. А Пекину все-таки прочитали лекцию (хоть там на это и обижаются), и эту лекцию китайцам придется усвоить. Потому что иначе они просто должны взглянуть на деградацию российской экономики: санкции пока что хоть и не привели к тотальному краху российской экономики, но создали все предпосылки для этого (…) Выгодно ли то же самое получить Китаю? Думаю, что нет, потому что его экономическая зависимость от Запада является колоссальной", - сказал Огрызко.

"Если эта фабрика (имею в виду Китай) закроется, тогда закроется и китайская экономика, потому что продавать такое количество товаров некуда. Ни Африка, ни Латинская Америка, ни иная Азия столько товара абсорбировать физически не могут, это нужно лишь для мощных рынков Европы и Северной Америки. Поэтому здесь надо просто сесть, взять калькулятор и посчитать, а я думаю, что китайцы это умеют хорошо", - резюмировал дипломат.

Как сообщал Главред, 18 февраля американский телеканал CNN сообщил, что главный советник главы Китая Ван Н на Мюнхенской конференции впервые назвал нападение России на Украину войной и анонсировал публикацию Пекином документа с позицией страны по военным действиям.

Позже постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай на днях собирается опубликовать документ, в котором Пекин изложит свою позицию по войне России против Украины. Китайское государство никогда не называло документ "мирным планом" и намерено подчеркнуть уважение территориальной целостности, суверенитета и безопасности всех стран. Пекин будет призывать к "миру, диалогу и урегулированию".

Тем временем, по данным Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.

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