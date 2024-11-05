Китай обо всем знал: дипломат рассказал, на какую помощь для России 'дал добро' Пекин

Посол Украины в США (2006-2010) и во Франции (2014-2020) Олег Шамшур уверен, что Китаю было известно о планах Северной Кореи отправить свои войска в страну-агрессорку Россию, чтобы помочь РФ воевать против Украины.
Более того, КНДР не могла принять такое решение без согласования с Китаем. Об этом Шамшур сказал в интервью Главреду.
"Мне трудно представить, что Северная Корея, которая полностью зависима от Китая, что-то может делать в смычке с Россией без согласия Пекина. Китайский режим может демонстрировать свою неудовлетворенность этим и даже выступить против для того, чтобы сохранить свой лоск и престиж на международной арене. Впрочем, я думаю, что без согласования с Китаем ничего бы не произошло", - отметил он.
Смотрите видео, в котором Олег Шамшур сделал прогноз относительно президентства Харрис или Трампа:
Кто такой Олег Шамшур?
Олег Шамшур – украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год – посол Украины во Франции.
В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.
Войска КНДР в Украине - последние новости
Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что ВСУ горячо встретили солдат КНДР - первые северокорейские войска уже попали под обстрел.
Также Главред сообщал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сирский сделал важное заявление и подчеркнул, что ВСУ будут уничтожать военных КНДР. Главнокомандующий ВСУ рассказал, как будут действовать ВСУ на Курском направлении.
Напомним, украинский дипломат Олег Шамшур рассказал, может ли Запад повлиять на Китай, Иран и КНДР. По его словам, сейчас в санкциях есть много пробелов и лазеек.
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