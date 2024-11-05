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Китай обо всем знал: дипломат рассказал, на какую помощь для России "дал добро" Пекин

Алёна Воронина
5 ноября 2024, 03:30
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Такое решение не могло быть принято без согласования с Китаем, отмечает дипломат.
Китай обо всем знал: дипломат рассказал, на какую помощь для России 'дал добро' Пекин
Дипломат рассказал, на какую помощь для России "дал добро" Пекин/ коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Посол Украины в США (2006-2010) и во Франции (2014-2020) Олег Шамшур уверен, что Китаю было известно о планах Северной Кореи отправить свои войска в страну-агрессорку Россию, чтобы помочь РФ воевать против Украины.

Более того, КНДР не могла принять такое решение без согласования с Китаем. Об этом Шамшур сказал в интервью Главреду.

"Мне трудно представить, что Северная Корея, которая полностью зависима от Китая, что-то может делать в смычке с Россией без согласия Пекина. Китайский режим может демонстрировать свою неудовлетворенность этим и даже выступить против для того, чтобы сохранить свой лоск и престиж на международной арене. Впрочем, я думаю, что без согласования с Китаем ничего бы не произошло", - отметил он.

Смотрите видео, в котором Олег Шамшур сделал прогноз относительно президентства Харрис или Трампа:

Кто такой Олег Шамшур?

Олег Шамшур – украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год – посол Украины во Франции.

В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.

Войска КНДР в Украине - последние новости

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что ВСУ горячо встретили солдат КНДР - первые северокорейские войска уже попали под обстрел.

Также Главред сообщал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сирский сделал важное заявление и подчеркнул, что ВСУ будут уничтожать военных КНДР. Главнокомандующий ВСУ рассказал, как будут действовать ВСУ на Курском направлении.

Напомним, украинский дипломат Олег Шамшур рассказал, может ли Запад повлиять на Китай, Иран и КНДР. По его словам, сейчас в санкциях есть много пробелов и лазеек.

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