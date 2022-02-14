Китай остается крупнейшим торговым партнером Украины - Госстат

Китай остаётся крупнейшим торговым партнером Украины / Reuters

В 2021 году доля Китая во внешнем обороте Украины упала до 12,0% (19 362,9 млн долларов), тогда как по итогам 2020 года его доля составляла 13,1%, сообщает Госстат в понедельник, 14 февраля.

При этом на втором месте по экспорту и импорту товаров и услуг оказалась Россия - 11 609,2 млн долларов с долей 7,2%. На третьем месте Польша - 10 922,3 млн долларов (6,8%), на четвертом - Германия 10 326,9 млн долларов (6,4%), на пятом - Турция - 8 710,9 млн долларов (5,4%). США находятся на шестом месте (7 637,3 млн долларов, 4,7%).

Всего на страны ЕС приходится 39,3% внешнего оборота Украины.

Угроза вторжения России в Украину

Напомним, издание New York Times опубликовало статью, в которой говорилось о том, что российские военные проходят последние этапы подготовки и находятся "в полной боевой готовности" для полномасштабного вторжения в Украину.

Тем временем немецкое издание Bild опубликовало план возможного вторжения России в Украину, согласно которому Кремль якобы планирует создать марионеточное правительство в стране, а впоследствии провести общенациональный референдум о присоединении к России.

Также ранее президент США Джо Байден считает, что Владимир Путин до сих пор не принял решение относительно вторжения в Украину. При этом глава Белого дома уточнил, что предупредил Путина о последствиях для экономики РФ, если он такое решение все же примет.

Читайте также: