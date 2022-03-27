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КНР играет на стороне победителей: эксперт оценил шансы Путина получить поддержку в войне в Украине

27 марта 2022, 11:44

В Путина нет союзников в войне против Украины. Даже Лукашенко - лишь ситуационный союзник, который пытается сохранить свой режим.

Путин, Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин / Reuters

Директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа оценил вероятность участия в войне в Украине войск Китая или Северной Кореи, с которыми, по данным американской прессы, Россия могла вести переговоры.

"Китай действует на стороне победителей. То есть если Китай видит, что стратегически Россия эту войну уже проиграла, то, понятно, они будут помогать той стороне, которая эту войну выигрывает - Украине", - сказала Шулипа в интервью Главреду.

Он считает, что Северная Корея тоже никакой помощи Путину не окажет.

"В американских источниках я встречал высказывания северокорейского руководства, которое довольно критически высказалось о запросе России помочь им в военном плане вести войну в Украине", - отметил эксперт.

В то же время Казахстан - близкий военный союзник России по ОДКБ - даже не планирует признавать "ЛДНР" государствами. Кроме того, Казахстан выделяет гуманитарную помощь Украине и он, естественно, против того, чтобы вести против Украины какие-то военные действия.

"Фактически получается, что у Путина в этой войне вообще нет союзников. Беларусь в этом случае - лишь ситуационный союзник, потому что Лукашенко считает, что это необходимо для сохранения его режима", - резюмировал Директор Института исследования российской агрессии.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что если Китай осудит варварские действия РФ в Украине, у Пекина появится возможность стать важным субъектов мировой системы безопасности. Шанс обеспечит политическое равенство. На Западе должны объяснить КНР разницу между торговлей с Россией и западным миром.

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