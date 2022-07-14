"Коллапс нагрянет очень скоро": россияне поголовно жалуются на задержки зарплат

Россияне жалуются на задержки зарплат / Новости Запорожья

Жители десятка разных регионов РФ массово жалуются на длительные задержки зарплат, сообщает Сибирь.Реалии. Известно, что работникам больниц и школ существенно урезали надбавки.

Юристы отмечают, что шансы добиться положенные денег имеются только у сотрудников коммерческих компаний – в иске против госучреждений суды встают на сторону работодателя.

По словам специалистов, такая ситуация в России – только начало, это эффект от введенных санкций и войны в Украине.

Например, по словам сотрудников одной из строительных компаний, зарплату не платят уже с апреля.

"Сначала руководство уговаривало – мол, смотрите, как цены на материалы выросли, войдите в положение. А теперь – все, в ход пошли угрозы, – рассказывает прораб одной из строительных компаний Иркутска Алексей К. – Конечно, мы обращались в прокуратуру, но толку пока нет. Видимо, придется через суд пытаться. Это, конечно, дорого, но другого выхода не видим, адвоката на всех наймем".

По информации Росстата, на начало мая 2022 года суммарная задолженность по заработной плате в стране составила 889 миллионов рублей. Чаще всего на долги по зарплатам жалуются сотрудники коммерческих предприятий, говорится в отчете надзорного органа. Самая большая сумма задолженности в России отмечена в Хабаровском крае – 58,8 миллиона.

Также жалуются на невыплату зарплат и работники госпредприятий - из-за несвоевременного получения госсредств долг на май составляет лишь 1 млн руб. из 889 млн руб.

"Три месяца – апрель, май, июнь – зарплату не платили вообще! – говорит жена одного из музыкантов Петербургского цирка Татьяна. – Руководство сообщало, что якобы перевело деньги дирижеру. И не выплатил их уже он. Тот утверждал, что ничего не получил. Понятное дело, что доверия не было, так как кто будет держать в должности человека, если он якобы обманывает, да еще и продолжать несколько месяцев переводить ему деньги на чужие зарплаты. По-моему, лжецы тут очевидны, но терять это место никто из пострадавших не хотел, поэтому даже уговорить их в прокуратуру обратиться я не смогла. Музыкантам найти стабильный заработок в культурной столице очень трудно. Подработки нестабильны, а конкуренция высока. Поэтому ребята и согласились работать "в серую" – ведь никто из них официально не оформлен в штат, поэтому и деньги вот так "криво", через дирижера, получали. Недавно им наконец часть заработанного заплатили. Но кто даст гарантию, что это не повторится?"

Медработники районной больницы в Республике Алтай рассказывают, что им недоплачивают уже пятый месяц.

Самые большие долги по зарплате накопили:

обрабатывающие производства – 55,4%

строительство – 12,1%

сельское хозяйство, охота и лесозаготовки – 8,5% от общей суммы задолженности;

водоснабжение, сбор и утилизация отходов на четвертом – 5,8%,

транспорт – 5,4%.

добыча полезных ископаемых и 4,4% от общей суммы долга по зарплатам.

Ранее Главред писал о том, что на фоне полномасштабной войны против Украины, больше половины граждан России на сегодняшний день не готовы жертвовать на свою армию ни копейки, говорится в результате соцопроса.

"Лишь 8,4% опрошенных заявляют о готовности отдавать более 10% своего дохода на вооружение армии. 63,4% россиян готовы отдавать шиш", - пишет основатель проекта, оппозиционный политик Алексей Миняйло.

Читайте также: