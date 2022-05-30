Командование РФ держит в заложниках семьи воюющих в Украине оккупантов - ГУР

Командование западного военного округа уже приказало принудительно выселить из служебных квартир несколько семей военнослужащих.
В западном военном округе России семьям офицеров запретили покидать территорию страны, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Как отмечается в информации, обнародованной в Telegram, в случае отказа оккупантов от выполнения боевых задач, их жен и детей угрожают переселять в депрессивные регионы Дальнего востока РФ.
"Командование западного военного округа уже приказало принудительно выселить из служебных квартир несколько семей военнослужащих 332 отдельного вертолетного полка 6 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Жены вертолетчиков решили отдохнуть за границей, пока их мужья наносят ракетные и бомбовые удары по мирному населению Украины на Слобожанском направлении", - отметили в разведке.
Читайте такжеРашисты устроили штурм на трех направлениях: выходят на окраины Северодонецка
Ранее сообщалось о том, что потери боевиков "ДНР", которых бросают на передовую против ВСУ, достигают 60% личного состава.
Боевики требуют провести ротацию и забрать их с передовой. Жалуются на плохую подготовку и большие потери.
Смотрите онлайн новости Донбасса
Читайте еще:
- Гребут даже с инвалидностью: в "Л/ДНР" отменили медосмотр призывников и мобилизуют всех подряд
- Приехал за фронтовыми 100 грамм: закоренелый путинист Григорий Лепс приехал в "ДНР" на концерт
- В Мариуполе рашисты снимают сюжеты о том, как много людей "рвется" на работу в "ДНР"