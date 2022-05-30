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Командование РФ держит в заложниках семьи воюющих в Украине оккупантов - ГУР

30 мая 2022, 11:24

Командование западного военного округа уже приказало принудительно выселить из служебных квартир несколько семей военнослужащих.

Россияне
Российские оккупанты в Украине / facebook.com/Mikokuk

В западном военном округе России семьям офицеров запретили покидать территорию страны, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как отмечается в информации, обнародованной в Telegram, в случае отказа оккупантов от выполнения боевых задач, их жен и детей угрожают переселять в депрессивные регионы Дальнего востока РФ.

"Командование западного военного округа уже приказало принудительно выселить из служебных квартир несколько семей военнослужащих 332 отдельного вертолетного полка 6 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Жены вертолетчиков решили отдохнуть за границей, пока их мужья наносят ракетные и бомбовые удары по мирному населению Украины на Слобожанском направлении", - отметили в разведке.

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Ранее сообщалось о том, что потери боевиков "ДНР", которых бросают на передовую против ВСУ, достигают 60% личного состава.

Боевики требуют провести ротацию и забрать их с передовой. Жалуются на плохую подготовку и большие потери.

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