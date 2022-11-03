Конфликт в элитах РФ: в Кремле задумались над "нейтрализацией" Пригожина - СМИ

Евгений Пригожин прямо и опосредованно контролирует доверенный ему Путиным "общак" / Фото Reuters, росСМИ

В российских элитах наблюдается раскол, в Кремле обеспокоены растущим влиянием "повара Путина", руководителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Об этом пишет Telegram-канал Generall SVR, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По данным канала, на днях президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеосвязи с руководством силового блока. Инициировал совещание секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

"Темой обсуждения стали растущие амбиции куратора главной ЧВК. Евгений Пригожин видит себя на политическом Олимпе России, и в настоящее время проводит довольно успешную PR-компанию по формированию и продвижению собственной карьеры политика. Пригожин снимает фильмы, открывает центры, даёт интервью, где делится своим видением ситуации, не только на фронте, но и в России и мире, даёт советы президенту и вынуждает принимать кадровые решения. И самое главное, Пригожин является куратором крупнейшей на сегодняшний день частной армии, численностью более 37000 человек, включая 11452 завербованных в колониях уголовников. Он прямо и опосредованно контролирует доверенный ему Путиным "общак", который на сегодняшний день немного не дотягивает до 15 миллиардов долларов, при этом контролировать его расходы российские спецслужбы не в состоянии, да и не в праве", - говорится в сообщении.

Патрушев якобы считает, что Пригожин хочет получить свою долю власти в России и будет применять для получения своей цели максимум усилий, и предлагает "нейтрализовать" руководителя ЧВК Вагнера.

"Секретарь Совбеза считает, что уже в следующем году Пригожин станет чуть-ли не основным фактором дестабилизации ситуации в России. Патрушев предложил Путину не затягивать с решением этой проблемы и предоставил своё видение нейтрализации Пригожина. Президент сказал, что обдумает предложения, но констатировал необходимость присутствия ЧВК на фронте и отметил незаурядные способности руководителя и организатора у Пригожина", - пишет генерал СВР.

"Назревает серьёзный конфликт в элитах. Силовики крайне недовольны поведением Пригожина и его подчиненных, на фронте они ведут себя дерзко не только в бою, но и решая конфликтные ситуации со "своими" военнослужащими российской армии. Известны не менее 15 случаев, когда представители ЧВК убивали российских солдат и офицеров, не получив за это даже минимального наказания. Указание Путина силовым структурам содействовать везде и во всём Пригожину нервирует руководство силового блока. Долго подобное противостояние продолжаться не может. И Путину придётся выбирать с кем он - с Пригожиным или с силовиками. И то, и то чревато", - резюмировали на канале.

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны считают, что руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжает набирать силу в России и строить военную структуру, параллельную Министерству обороны РФ, что может стать большой угрозой для правления кремлевского диктатора Владимира Путина.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что дефрагментация Российской Федерации уже началась. В стране-агрессоре продолжается активная борьба за возможность быть у власти в будущем. Уже сейчас там есть по сути восемь армий, и каждая из них имеет свое политическое крыло.

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