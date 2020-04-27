Лукашенко испугался революции из-за карантина

Александр Лукашенко / kremlin.ru

Белорусский глава государства Александр Лукашенко заявил, что в случае особой необходимости руководство страны готово пойти на жесткие противоэпидемиологические меры в связи с коронавирусной инфекцией, однако сейчас такие меры не планируются.

Более того, политик намекнул на возможность восстания в Беларуси в случае введения карантинных мер.

"Нужно будет ввести ограничения, комендантский час — введем, но сейчас нет у нас такой необходимости… меня многие подталкивают, давай Лукашенко, такой-сякой, вводи карантин… Люди добрые, да меня белорусы на вилы поднимут", - добавил Лукашенко.

Напоследок он подчеркнул, что во время Пасхальных праздников официальный Минск не принимал никаких решений по ограничению религиозных и общественных мероприятий.

А 25 апреля Лукашенко, пренебрегая мерами предосторожности, решил организовать субботник, в котором приняли участие до 2,3 миллионов белорусов.

По данным на 27 апреля, в Беларуси зафиксировано 11 289 заражений коронавирусной инфекцией.